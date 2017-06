Gelungener Sanierungsauftakt

Die denkmalgeschützten Zehntscheuern in Gernsbach wurden vor rund 320 Jahren auf einem Vorgängergebäude sowie auf der Stadtmauer errichtet, weshalb sie bis heute ein etwa 20 Meter langes Stück des mittelalterlichen Wehrgangs in sich birgt, wird Architekt Bernd Säubert zitiert: "Vorangegangen war eine Zerstörung im pfälzischen Erbfolgekrieg, bei der auch große Teile der südlichen Altstadt betroffen waren. Die französischen Truppen von Ludwig XIV., genannt der Sonnenkönig, hatten in Südwestdeutschland leichtes Spiel. Unter anderem wurden auch die Städte Baden-Baden, Rastatt, Bretten und Heidelberg zerstört. Die zur Verteidigung so wichtigen Truppenkontingente befanden sich unter der Leitung Ludwig Wilhelms von Baden-Baden, genannt der Türkenlouis, bei Wien, um dort den osmanischen Eroberungskrieg zu stoppen."

Offenbar ging mit der Zerstörung der südlichen Altstadt auch ein wirtschaftlicher Zusammenbruch Gernsbachs einher, da die Hausruinen in der Amtsstraße bis in die 1750er Jahre hinein Bestand hatten, erklärt Säubert die weitere Entwicklung der historischen Bausubstanz: "Aus dem raschen Aufbau der Zehntscheuern kann deren öffentliche Bedeutung abgelesen werden."

Die späteren privaten Nutzungen zu verschiedenen Lager- und Produktionszwecken sowie die Umnutzung zu Garagen in den 1950er Jahren haben der Standfestigkeit der Zehntscheuern erheblich zugesetzt. So wurden Tragwände versetzt oder demontiert und die erdgeschossige Außenwand zur Amtsstraße derart aufgerissen, dass sie praktisch nicht mehr vorhanden ist. In Teilen sei auch die Pflege der Regenwasserableitung sträflich vernachlässigt worden: Bei früheren Straßenbauarbeiten und Rohrverlegungen im Straßenraum unterblieb die sorgfältige Verdichtung des Aushubmaterials.

In der Folge erwuchsen an den Zehntscheuern und an der Stadtmauer Verformungen bis zu 30 Zentimetern, betont Säubert: Während der 1980er Jahre erhielt das Gebäude eine neue Dachdeckung, wodurch der Verrottungsprozess erfolgreich gestoppt wurde.

Die zeitgleich eingebauten Hilfsabstützungen konnten und können die Standfestigkeit jedoch nicht gewährleisten. Da die Rettung der Zehntscheuern jeden Privathaushalt sprengen würde, gründete sich 2007 das Forum Zehntscheuern. Der anschließende Kauf der Gebäude durch die Stadt Gernsbach war ein bedeutender und wichtiger Schritt zu deren Erhalt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Wünsche des Vereins zur zukünftigen Nutzung seien in der Folge in den Himmel geschossen. Bereits 2011 wurden mehrere Nutzungsszenarien vorgestellt. Diese bewegten sich zwischen einem sehr kostengünstigen "kontrollierten Zerfall" und einer "Luxussanierung" im Bereich von vier Millionen Euro. Danach wurden der Sanierungsumfang und die zukünftige Nutzung in den gemeinderätlichen Gremien vielfach beraten.

Dies mündete 2016 in einen Haushaltsbeschluss, bis zum Stadtjubiläum rund 890000 Euro für die reine statische Ertüchtigung bereitzustellen (wir berichteten). Die gewünschten Innenausbauten für Veranstaltungen und Ausstellungen oder für das Vereinsleben waren damit vom Tisch.

Zur großen Freude des Vereins wurden vorab 50000 Euro für sofortige und dringliche Sicherungsmaßnahmen bewilligt. Mit diesen Mitteln konnten inzwischen zwei Tragachsen über zwei Geschosse und ein Teil der Außenwand statisch gesichert werden. Dabei wurde behutsam und bestandserhaltend gearbeitet. Sehr wichtig ist der Erhalt des romantischen Erscheinungsbilds.

Die Gesamtmaßnahme wird überwiegend aus städtischen Mitteln getragen. Wegen der herausragenden bauhistorischen Bedeutung der Zehntscheuern gibt es Zuwendungen des Regierungspräsidiums Karlsruhe und der Denkmalstiftung Baden-Württemberg. Auch der Verein beteiligt sich mit einer fünfstelligen Summe, heißt es in der Mitteilung des Forums und der Stadt Gernsbach abschließend.