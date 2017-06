"Endlich Zeit für mich"

Gaggenau - "Jetzt reicht es", befindet die Geschäftsfrau Karin Günther - und meint damit das Ende von "Karin's Laden" in Bad Rotenfels - ihres Ladens also. Somit wird in diesem Sommer eines der ältesten Traditionsgeschäfte schließen, nach 140 Jahren ohne Unterbrechung als Familienbetrieb. Und ein Leben ohne Geschäft, das hat sie sich verdient, denn am heutigen Samstag wird die "Wunsche-Karin" 75 Jahre alt.

"Ich schließe mit zwei lachenden Augen", antwortet sie auf die Frage beim BT-Gespräch, ob ihr die Geschäftsaufgabe doch schwerfällt. "Ich möchte nun frei sein und noch das Leben genießen!"

Jetzt habe sie innerlich abgeschlossen. Denn Karin Günther hatte ihr Herzblut in den Laden gesteckt, den sie 1996 von der Mutter Anna Wunsch übernommen hatte und auf Geschenk- und Dekoartikel umstellte. Geschätzt wurden von den Kunden im Bad-Stadtteil neben der großen Vielfalt die phantasievollen Verpackungen und ihr sicherer Geschmack.

Auf die lange Tradition ihrer Vorfahren, die in fünf Generationen alle das Sattlerhandwerk betrieben, blickt die Bad Rotenfelserin mit Stolz zurück und zählt die Ahnen auf: Der Ururgroßvater Killian Wunsch (1807 bis 1867) war bereits Sattler und Holzaufseher in der Murgschifferschaft Gernsbach. Urgroßvater Johann Wunsch gründete 1877 den Sattler-, Polster- und Tapezierbetrieb in der Murgtalstraße, den 1906 sein Sohn Karl übernahm. Dessen Sohn Karl war zunächst bei Daimler-Benz im Omnibusbau als Sattlermeister in Sindelfingen tätig (wo auch Karin als erstes Kind 1942 geboren wurde), bevor er 1947 zurückkam, um den väterlichen Betrieb zu übernehmen.

Beim strengen Vater ging die älteste Tochter nach Abschluss der Rotenfelser Hauptschule ab 1955 in die Lehre, sie sollte den Betrieb weiterführen. Als fertige Raumausstatterin (dazu zählt Sattler-, Polster-, und Tapezier-Handwerk) machte sie ihre eigene Werkstatt neben dem Laden auf. Dieser wurde jahrzehntelang von ihrer Mutter Anna Wunsch bis zu deren Tod 1996 geführt. "Ich will nicht bis zum Umfallen im Geschäft stehen", erklärt die Jubilarin den guten Zeitpunkt zum Aufhören. Die tüchtige Handwerksmeisterin und Geschäftsfrau blickt zufrieden zurück: "Ich habe viel geleistet in meinem Leben, habe nebenher auch Hunde gezüchtet; nun freue ich mich darauf, endlich Zeit für mich zu haben."

Ein Smartphone zum Geburtstag

Und natürlich für die Tochter Bettina mit der neunjährigen Enkelin. Mit Freundinnen wird sie fröhliche Stunden verbringen. Denn Karin Günther ist kein Kind von Traurigkeit: Als Fastnachterin war sie jahrzehntelang mit ihren "Pfadfinderfrauen" (die Mütter der Pfadfinderkinder) auf Tour. Mit ihnen gestaltet sie auch die Blumenteppiche für die Laurentiusgemeinde, zum Beispiel zu Fronleichnam.

Nach manchen auch gesundheitlichen Tiefschlägen freut sie sich "aufs Leben" und darauf, "up to date" zu bleiben. Das Geburtstagsgeschenk der Tochter, ein Smartphone, bietet reichlich Gelegenheit dazu: "Bald habe ich Zeit dazu, dann lerne ich diese Technik auch noch." Der Räumungsverkauf in "Karin's Laden" in der Murgtalstraße 47 beginnt offiziell am Dienstag, 29. Juni.