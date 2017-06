Probieren, bis die Füße glühen

(efi) - Monika Hartung hat schon in der Schule gerne gemalt. Diese Passion teilt sie seit Jahrzehnten mit ihren Mitstreiterinnen. 1985 gründete die heute 69-Jährige eine Malgruppe. Seit damals treffen sich die "Montagsmalerinnen", um gemeinsam ihrem Hobby nachzugehen (Foto: efi). » - Mehr

(fuv) - Mehr als 30 mobile Küchen, neudeutsch Food-Trucks, haben am Wochenende bei der Street-Food-Tour im Rastatter Schlosshof zum Entdecken der verschiedensten Essenskulturen eingeladen. Wie bei der Premiere im Vorjahr ließen sich Tausende locken (Foto: fuv). » - Mehr

Au am Rhein