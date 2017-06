Infos über Wasserwerk Schwarzenbach

Als Nachrücker wird der Bermersbacher Frank Mayer verpflichtet. Zudem müssen die Besetzungen in den Ausschüssen geändert werden.

Beraten wird über die Wasserversorgung, den Neubau des Wasserwerks Schwarzenbach. Die Verwaltung hat einen Antrag auf Baugenehmigung sowie den Zuschussantrag nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft gestellt. Die Baugenehmigung liegt vor, die Bewilligung des Zuschussantrags ist für die nächsten Tage in Aussicht gestellt.

Vorgesehen ist die Sanierung der Fliegenlochquelle, der Neubau eines Hochbehälters mit Entsäuerungs- und Ultrafiltrationsanlage an der Schwarzenbach sowie die Erneuerung der Druckunterbrecherschächte auf der Strecke Schwarzenbach bis zum Hochbehälter Lindenhalde. Der aktuelle Planungsstand wird bei der Sitzung vorgestellt. Die Kosten für den ersten Abschnitt liegen laut Sitzungsunterlagen bei rund 2,2 Millionen Euro. Es werden Zuschüsse von rund 1,3 Millionen Euro erwartet. Die Maßnahme muss nach Vorgabe des Zuschussgebers noch in diesem Jahr begonnen werden, deshalb ist der Beschluss zu fassen.

Weiteres Thema ist die Breitbandplanung des Landkreises. Hierzu gibt es aktuelle Informationen aus dem Landratsamt. Die Abwasserkanäle sollen mittels Fernsehkameras untersucht werden. Die Ausschreibung ist erfolgt, der Gemeinderat soll den Auftrag zur Inspektion erteilen. 65000 Euro waren veranschlagt, das günstigste Angebot liegt bei rund 72000 Euro. Die Mehrkosten sollen aus den Rücklagen gedeckt werden.

Ebenfalls sind die Arbeiten zur Sanierung der Heizungen in der Gausbacher Festhalle und im Haus des Gastes in Hundsbach zu vergeben. Die Gesamtkosten in Gausbach belaufen sich auf 67000 Euro, in Hundsbach auf 56000 Euro. Die Maßnahmen werden mit Zuschüssen von insgesamt 65000 Euro gefördert.

Die Änderung der Kurtaxesatzung, Bekanntgaben, Wünsche und Anregungen sowie die Bürgerfragestunde ergänzen die Tagesordnung. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Rathaus.