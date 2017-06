Grandioses Lichterspektakel Gaggenau (hap) - Als perfekte Kultur- und Flaniermeile präsentierte sich am Wochenende wieder der Kurpark in Bad Rotenfels. Das alle zwei Jahre stattfindende Kurparkfest lockte unzählige Gäste an. Aus der ursprünglich als Lichterfest von der Stadtkapelle ins Leben gerufenen Veranstaltung hat das Kulturamt ein zweitägiges Spektakel für alle Sinne entwickelt. Bereits vor der Akademie Schloss Rotenfels wartete ein Piano darauf, von Gästen gespielt zu werden. Nach anfänglichen, meist kurzen Vorspielen übernahm gegen Abend Heinz Wagner, alias King Henry, das Tastengerät. Er bot zusammen mit dem Bluesharp-Spieler Wolfgang Dietrich und der spontan auftretenden Sängerin Gift Akore aus Nigeria ein mitreißendes Gospelkonzert (ein Ausschnitt findet sich auf Youtube unter: https:// youtu.be/bk_nbSr4kCc), zu dem das Publikum tanzte. Im Park vor der Akademie hatte Claudia Schnürer ihren Büchertisch aufgestellt und las Gedichte nach Wunsch vor. Im Schlosszelt spielten Schüler der Musikschule unter dem Motto "Vive la France" ausschließlich Stücke französischer Komponisten. Das Tanzensemble des Goethe-Gymnasiums zeigte auf der Treppe der Akademie ihre Tänze aus der aktuellen Produktion "Zauberwald". In der Akademie war eine Fotoausstellung mit Handy-Fotos von im Murgtal lebenden Flüchtlingen zu sehen. Oberbürgermeister Christof Florus lobte bei der Eröffnung den Kurpark als ideales Gelände für das Fest und betonte, dass es nur durch das ehrenamtliche Engagement der Partner und Vereine möglich sei. Diese sorgten auch für die Bewirtung der Gäste. Auf der Wiese beim Saunapark stand ein aus Treibholz-Fundstücken der Rhone gebautes Kinderkarussell. Um die mystisch wirkenden Figuren in Bewegung zu setzen, mussten die Erwachsenen kräftig schaukeln, während dazu Live-Musik auf dem Piano spielte. Entlang des Weges standen große Marionetten aus Schrott, die durch die kleinen und großen Kinder mit viel Spaß an Schnüren bewegt wurden. Der Samstagabend stand unter dem Motto "Illumination und Musik". Tausende selbst gebastelte Lichterbecher durften im Park in verschiedenen Ornamenten bunt leuchten. In der Dunkelheit waren dann die Vereinssymbole des Harmonika-Spielrings und der Uhu der Grokage, die Gaggenauer Gans und weitere Figuren deutlich zu erkennen. Nachdem die Band Sinner for One das musikalische Angebot mit groovigem Pop, Rock, Funk und Soul eröffnet hatte, präsentierte die Gruppe Fanzuto des Fanfarenzugs vor der Konzertmuschel einen optischen und akustischen Leckerbissen. Mit ihren im Rhythmus der Musik unterschiedlich illuminierten Trommeln und Schlegeln sorgten sie für ein völlig neues Musikerlebnis. Am anderen Ende des Kurparkweges demonstrierte Gijs van Bon, dass man mit Sand leuchtende Buchstaben schreiben kann. "Lampara" sowie Klara und Giselle sorgten beim Publikum mit ihrer Jonglage mit leuchtenden Bällen und passender, handgemachter Musik für viel Begeisterung. Zum Abschluss des Abends sorgte ein Feuerwerk für große Aufmerksamkeit und mehrfachen spontanen Beifall. Der Sonntag stand ganz im Zeichen der Kunst. In der Galerie unter freiem Himmel zeigten über 70 regionale Künstler ihre Werke. Daneben waren wieder mehrere mobile Künstlergruppen unterwegs, die keine Bühne brauchen. Die beiden Erdmännchen waren bei den Besuchern permanent auf der Suche nach Futter, während die Stelzen-Giraffen immer wieder ganz plötzlich irgendwo auftauchten. Mit seinem Sohn als Verstärkung trieb Schorsch seinen unglaublichen Schabernack mit den Besuchern. Eine Gruppe mit Toulouser Gänsen zog hintereinander in dem nach ihnen benannten Marsch durch den Kurpark. Für das entsprechende Tempo sorgten mit Trommel und Pfeife die beiden Hirten, während die Hauptdarsteller munter dazu schnatterten. Ein weiteres Vergnügen für die Ohren waren die Auftritte der Big Band des Goethe-Gymnasiums, der Musikschmiede, von Livingroom und 2Cool.

Von Thomas R. am Montag, 26.06.2017 um 11:44 Uhr Grandioses Lichterspektakel Es war wieder einmal ein wunderschöner Abend im Rotenfelser Kurpark.

Ein herzliches Dankeschön allen Helfern und Unterstützern dieser Veranstaltung.

Wenn es jetzt noch gelingt die Ignoranz in Teilen der Elternschaft in geordnete Bahnen zu bringen, ist alles in Ordnung.

Wie kann es sein, dass "Erziehungsberechtigte" Ihre Kinder in den Leuchtbildern rumlaufen lassen ???

Immerhin befinden sich darin, wenn auch kleine, brennende Kerzen.

Es wurde von der Band die Durchsage getätigt, dass sich während des Aufbaus des Feuerwerks, niemand auf dem Rasen befinden soll. Anscheinend hatten einige Eltern vergessen, dass Sie mit Kindern auf dem Fest waren.

Aber wahrscheinlich hatten Beide "alle Hände voll zu tun". Mutti mit dem Cocktail und Papi mit seinem Bier.

Gegenüber den anderen Besuchern, die einfach nur die Atmosphäre genießen wollten, war dieses Verhalten eine Frechheit. Vielleicht denkt der ein oder andere mal darüber nach, was in den Freiwilligen vorgeht, die in stundenlanger Arbeit die Installationen gefertigt haben und zusehen mussten, wie diese teilweise umgestoßen und zertrampelt wurden.

Ein Tipp zum Schluss an die Ignoranten, googeln Sie mal die Begriffe Anstand, Benehmen, Rücksichtnahme und Respekt vor fremdem Eigentum. Vielleicht geht dann wenigstens ein Teelicht auf.



