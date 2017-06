Rückblicke und ein künstlerischer Abschiedsgruß Von Thomas Senger Gaggenau - Mit einer Feier für geladene Gäste nahm Ingrid Merkel Abschied von Schloss Rotenfels. Nach 17 Jahren geht die Leiterin in Ruhestand. Es war ein bisschen wie es immer ist, wenn ein Schulleiter verabschiedet wird. Der Zeitplan, das wurde schon bei der einleitenden Begrüßung der vielen persönlich zu erwähnenden Gäste deutlich, wurde auch am Freitagabend gründlich überzogen. Persönliche Wortbeiträge, Erinnerungen, Dankesworte, gut gemeinte beste Wünsche wurden von einer Reihe von Weggefährten vorgetragen. Neue Leitungsperson noch diesen Sommer Zu Beginn stellten Ingrid Merkel und ihre Stellvertreterin Sabine Peters die "17+x Künstler" und die Schwerpunkte deren Arbeit einzeln vor. Sie hatten der Ausstellung und insbesondere der Abschiedsfeier den Namen gegeben: "Kunst - Einblicke, Rückblicke und ein künstlerischer Abschiedsgruß". Denn 17 Jahre lang hat Ingrid Merkel die Akademie geleitet, 17 von 22 Jahren deren Bestehens, wie Ministerialrat Dr. Carsten Rabe vom Kultusministerium hervorhob für eines der mittlerweile zwei Ministerien, die für die Akademie zuständig sind. "Maßgeblich geformt" habe Merkel die Akademie und "sukzessiv weiterentwickelt" zu einem wichtigen Bindeglied insbesondere zur Jugend, bilanzierte er - und zu einer wichtigen Einrichtung für die Lehrerfortbildung. 320 Veranstaltungen im Jahr mit mehr als 18000 Teilnehmertagen bilanzierte er, auch dies ein Hinweis auf den "exzellenten Ruf der Akademie". "Die Akademie wird Ihr Erbe weiterführen", sagte er, ohne auf die Nachfolge einzugehen. Noch in diesem Sommer soll eine neue Leitungsperson den Dienst in Bad Rotenfels antreten. Nicht zuletzt in Gaggenau hofft man, dass nun rasch ein kompetenter und aktiver Nachfolger ernannt wird. Schließlich gilt die Landesakademie als verlässlicher Partner bei zahlreichen gemeinsamen Projekten. Musiker und Komponist Rainer Grazin wusste die Feierstunden am Flügel gehaltvoll-unterhaltend zu bereichern - auch in einem Duo mit Dr. Klaus Weigele, Direktor der Landesakademie für die musizierende Jugend Ochsenhausen. Nektarios Vlachopoulos, Förderpreisträger des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg, sorgte, obwohl wegen eines zweiten Auftritts später in Heidelberg mittlerweile deutlich unter Zeitdruck, mit seinen Wort- und Satzdrechseleien für Schmunzeln und Lachen. Nach Vlachopoulos' Wortakrobatik oblag es Oberbürgermeister Christof Florus, die richtigen Worte des Danks für die Stadt Gaggenau zu finden. In deren Eigentum befindet sich das Schloss; es ist an das Land zum Zwecke der Landesakademie vermietet. "Sie haben es trotz der vielen Arbeit geschafft, noch jung auszusehen", meinte der OB anerkennend. "Sie sind ein ganz besonderer Mensch" - mit diesen Worten überreichte er eine Kuckucksuhr aus Pappe "Made in Michelbach". "Ich bin sprachlos", entgegnete die scheidende Leiterin. Gerhard Hondl, Vorsitzender des Förder- und Freundeskreises und Mitveranstalter, sagte: "Wie schöne Perlen" reihten sich die Veranstaltungen der Akademie aneinander. "Weit über die normale Arbeitszeit hinaus" hätten Merkel und ihr Team daran gearbeitet. "Für 17 Jahre hervorragende Arbeit und Freundschaft" dankte er der scheidenden Leiterin. Der Freundeskreis übernimmt die Gagen der Künstler des als private Veranstaltung deklarierten Abends. Manfred Kern (Grüne-MdL und Mitglied im Fachbeirat Kulturelle Bildung), Professor Dr. Lutz Schäfer (PH Karlsruhe) und Rainer Braxmaier (Künstler und Journalist) ergriffen ebenfalls die Gelegenheit zu Dankesworten. "Von dir ging stets ein leichtes Schweben aus", sagte Braxmaier, seit 45 Jahren ein Weggefährte Merkels. Er dankte ihr im Namen aller Künstler. Manfred Vogt ließ es sich nicht nehmen, für den Arbeitskreis Tourismus-Freizeit Danke zu sagen. "Den Ingrid-Merkel-Weg" gab er ihr mit auf den Weg in ihr Zuhause und ein weiteres Schild für die Akademie mit den Markgraf-Wilhelm-Wegen. Als Markgraf persönlich, er hatte das Schloss erbauen lassen, erhob AKTF-Mitglied Roland Hirth die scheidende Leiterin in den Stand einer Freifrau. Merkel ihrerseits dankte überwältigt und auch traurig, denn sie sei falsch eingeschätzt worden: Sie habe doch nur gerne ihre Arbeit gemacht zusammen mit den Mitarbeitern in einem wunderbaren Haus; dieses gehöre den Kindern, Schülern und Lehrern und letztlich allen, die sich an der Landesakademie fortbilden. Bei gefällig-dezenter Livemusik des Duos "Acoustic Avenue" und zu Häppchen des langjährigen Gastronomiepartners, der Familie Kaldma, klang der Abend im Schlosszelt oder auf der Wiese davor sommerlich-heiter aus.

