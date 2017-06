Egal, ob Familienkutsche oder wilde Bestie Von Hans-Peter Hegmann Gernsbach - Ist es früher nur darum gegangen, die klassische Rennstrecke vom Start bei der Murginsel an Schloss Eberstein vorbei durch viele Kurven möglichst schnell bis ins Ziel hinter sich zu legen, kommt es seit Jahren in der Historic-Variante auf etwas Anderes an. Bei der Schlossberg-Historic-Gleichmäßigkeitsfahrt stand am Wochenende nur der geschickte Umgang mit dem Fahrzeug im Mittelpunkt und eine möglichst gleichmäßige Fahrweise in allen drei Läufen. Egal, ob Familienkutsche oder wilde Bestie mit mehreren hundert PS: Im Prinzip kann jedes Fahrzeug teilnehmen, das mindestens vor 1993 hergestellt oder zugelassen wurde. Bereits bei der Premiere 2004 war man über die Reaktionen überrascht: Die Anzahl und die Qualität der motorisierten Schätze auf vier Rädern übertrafen alle Erwartungen. Auch dieses Jahr sahen die Zuschauer wieder einen automobilen Querschnitt von Fahrzeugen aus der Vorkriegszeit bis zu den sogenannten Young-Timern. Ebenso waren die reinen Rennfahrzeuge der Serien Formel V/Formel 3 wieder im Einsatz. Die Veranstaltung ist inzwischen sehr bekannt und beliebt. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, können jeweils nur maximal 125 Fahrzeuge starten. Die erste Anmeldung traf bereits fünf Minuten nach der Öffnung der Starterliste ein, und anschließend ging es Schlag auf Schlag. Daher waren dieses Jahr einige traditionelle Teilnehmer nicht mehr dabei und einige erstmalige Teilnehmer kamen endlich auch mal an die Reihe. Darunter mit der Startnummer 61 Fabian und David Kräuter aus Gaggenau mit ihrem NSU TT 1200 von 1971. Auch die Wetterbedingungen mit strahlendem Sonnenschein lockten mehr Zuschauer bereits am Samstagnachmittag zu der Veranstaltung als bei den vergangenen Rennen, die zum Teil verregnet waren. Ab 14 Uhr füllte sich das Fahrerlager auf der Murginsel und die Besucher hatten Gelegenheit, die Fahrzeuge hautnah zu erleben. Da stehen sie dann friedlich nebeneinander: Audis, Austins, Porsches, Ford GT 40, VW-Käfer, Corvette und auch zwei Citroën 2CV. Allerdings in sehr unterschiedlichen Ausführungen. Während eine Ente eine völlig normale Straßenausführung in klassischer Ausstattung ist, handelt es sich bei der anderen um eine aufgemotzte Renn-Ente mit tiefer gelegtem Fahrwerk auf superbreiten "Füßen". Für einige Besucher stehen die Motorentechnik oder die Anzahl der Pferdestärken im Vordergrund. Andere interessieren sich mehr für die Details des verbesserten Fahrwerks oder des getunten Motors. Dann wird auch mal zwischendurch mit den stolzen Besitzern diskutiert oder man fragt ihnen Löcher in den Bauch. Aber auch das ist eine wichtige Seite der Veranstaltung. Wie auch immer, am gestrigen Sonntag ging es ausschließlich darum, egal mit wie vielen PS ausgestattet, eine im ersten Referenzlauf vorgelegte Zeit bei zwei weiteren Durchgängen möglichst exakt zu wiederholen. Dabei wird elektronisch auf die Hundertstelsekunde genau gemessen. Abweichungen, ob schneller oder langsamer, werden mit Strafpunkten belegt. Die Alltagsautos können dabei eine beliebige Zeit vorlegen. Für die Rennsport-Geräte ist eine Mindestzeit von zwei Minuten angesetzt, obwohl es die meisten vermutlich darunter schaffen würden. Die Zuschauer an der Strecke kommen trotzdem in den Genuss, das fahrerische Können der Piloten zu beobachten.

