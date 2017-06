Mobile Vesperhütte: Testlauf am Schöllkopf Von Stephan Juch Gernsbach - Was es zwischen Gaggenau und Forbach zuhauf gibt, sind schöne Plätze in freier Natur. Auch die Erreichbarkeit ist über Wanderwege meist bestens gegeben. Was fehlt, sind gastronomische Angebote wie sie zum Beispiel im Raum Baiersbronn vielerorts vorgehalten werden. Auf der badischen Seite des Murgtals hat man es bislang nicht geschafft, da mithalten zu können. Jetzt soll ein neues Projekt punktuell Abhilfe schaffen: Am Samstag ist in Reichental zum ersten Mal eine mobile Vesperhütte im Einsatz. Sie kommt auf Initiative des örtlichen Obst- und Gartenbauvereins (OGV) zur Einweihungsfeier des neuen Gipfelkreuzes auf den Schöllkopf. Der Landschaftserhaltungsverband (LEV) des Landkreises Rastatt unterstützt die Veranstaltung und sieht sie als Testlauf für das Projekt "Mobile Vesperhütte": Wie Gisela Merklinger, Pressesprecherin des Landkreises, auf BT-Anfrage mitteilt, möchte man bei einem erfolgreichen Probelauf eine solche dauerhaft vorhalten. Die Idee gehe auf die Leiterin des Landwirtschaftsamts, Andrea Stief, zurück. Sie habe einen entsprechenden Vorschlag bei einer Leader-Aktionsgruppentagung ins Gespräch gebracht, weil "wir mit Hütten und Wandergaststätten nicht gut versorgt sind", erklärt Merklinger. Man könne sich durchaus vorstellen, das Projekt "Mobile Vesperhütte" zu einem Leader-Projekt zu machen. Der OGV Reichental hat diese Idee nun aufgegriffen und bei der örtlichen Fastnachtsgruppe Brunnberghexen einen Unterstützer gefunden. Sie verfügt über ein "Häusel auf Rädern", das sie für den Versuchsballon zur Verfügung stellen. Das mobile Haus der Hexen, das vor allem in der Fasnachtssaison Verwendung findet, steht auf dem Reichentaler Schulhof. Am Samstag, 1. Juli, wird der Narrenwagen also zur mobilen Vesperhütte, die unterhalb des Gipfelkreuzes ein zünftiges Vesper aus regionalen Produkten und Getränken anbieten wird. Gäste und Wanderer sind dort zu einem gemütlichen Hock eingeladen. Beginn ist um 14 Uhr vor Ort. Pfarrer Josef Rösch wird die Feier gestalten. Für die Bewirtung sorgt der OGV Reichental. Zu erreichen ist die "Hütte" mit der Stadtbahn bis Hilpertsau und dann weiter auf dem Kunstweg nach Reichental. Der Schöllkopf ist Ausgangspunkt für den Reichentaler Panoramarundweg und verschiedene andere Wanderungen, informiert der Veranstalter. Seit gut einem halben Jahr thront auf dem 514 Meter hohen Schöllkopf ein Gipfelkreuz, das von Mitgliedern des OGV Reichental aufgestellt wurde. Am 1. Juli wird es nun offiziell eingeweiht. Der Verein tut sich immer wieder wohltuend hervor, wenn es um freiwilliges Engagement in der Landschaftspflege geht, lobt Merklinger. Die Landkreis-Sprecherin hofft, "dass die Aktion mobile Vesperhütte auch ein Signal an andere ist". Damit könne man künftig "die vielen schönen Flecken des Murgtals" gastronomisch erschließen, sofern Vereine als Organisatoren in Erscheinung treten, denen der LEV dann die mobile Vesperhütte zu Verfügung stellen würde - sofern es zum Leader-Projekt und zum Erfolg wird.

