Wenn die weiße Kugel ins Tor knallt

Rastatt



Beim Bezirkstag des Tischtennis-Bezirks Rastatt/Baden-Baden hat der Vorsitzende Klaus Wallner Änderungen der Wettspielordnung verkündet. So dürfen Frauen nun als Ersatz in einem Männerteam eingesetzt werden und zwei Teams eines Vereins in einer Liga spielen.