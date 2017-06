Auszeichnung für Schülerinnen

Karlsruhe/Gaggenau (red) - Im Rahmen eines Konzerts aller Preisträger erhielten Elena Maisch und Lena Siegel, beide diesjährige Abiturientinnen des Goethe-Gymnasiums, in Karlsruhe den Musikpreis der Werner-Stober-Stiftung. Die Preise gehen an besonders talentierte junge Musiker und Musikerinnen der Gymnasien mit Musikprofil, die sich im Musikleben der Schule außerordentlich engagieren und Verantwortung übernehmen, berichtet die Schule. Elena Maisch hat als Musikmentorin Proben und Aufführungen des Schulorchesters geleitet und den Schulchor bereichert. Neben ihren sehr guten Leistungen im Fach Musik sei sie eine hervorragende Musikerin, die in diversen Orchestern der Region spielt und als Solistin oder im Duo mit Lena zahlreiche Schulveranstaltungen mitgestaltet hat. Lena Siegel, so die betreuende Lehrerin Désirée Wittkowski, ist Allround-Musikerin und ein Organisationstalent. Seit der fünften Klasse spielt sie im Schulorchester und singt im Schulchor, inzwischen spielt sie auch bei der Schuhband: "Dabei ist sie absolut zuverlässig und fehlt nie." Am Klavier, an der Pauke oder am Schlagzeug spielte sie bei vielen Schulkonzerten mit. Auch sie hat beste Leistungen im Neigungskurs Musik.