Waldkindergarten in der Schwebe Von Hartmut Metz Gaggenau - Startet der Waldkindergarten in Gaggenau am 1. September? Oder muss der Beginn verschoben werden, weil der Gemeinderat die von der Verwaltung vorgeschlagene Echle-Hütte nicht für geeignet hält als Basisstation? Um alternative Standorte zu präsentieren und weitere Infos durch die Betreiber der Spielwiese gGmbH zu liefern, schlug Oberbürgermeister Christof Florus kurzerhand eine Vertagung des Themas auf 10. Juli vor. Waldkindergärten prosperieren in Deutschland. Die Idee zum ersten schwappte 1993 aus Dänemark herüber nach Flensburg. Seitdem legt die naturverbundene Kinderbetreuung kontinuierlich zu. Gab es 2010 nach den Angaben des Bundesverbands der Natur- und Waldkindergärten erst rund 700 Einrichtungen, verdoppelte sich die Zahl: Inzwischen sind es mehr als 1500. Nach Rastatt und Kuppenheim will auch Gaggenau eine Gruppe einrichten. 18 Anmeldungen liegen von Eltern bereits bei dem Baden-Badener Betreiber Spielwiese gGmbH vor, berichtete Stadtkämmerer Andreas Merkel. Sie möchten ihrem Nachwuchs das etwas andere Konzept angedeihen lassen, das die Spielwiese auch in Rastatt bei den "Wurzelzwergen" anbietet. Dieses sieht Leben und Spielen in der freien Natur vor. Dabei gibt es zum Beispiel nur "Naturtoiletten". Ein festes Gebäude wird nicht benötigt - lediglich bei "Extremsituationen" wie heftigen Gewittern bräuchten Erzieher und Kinder einen "Unterschlupf", erläuterte Merkel. Deshalb plädierte der Kämmerer für den Umzug in die Echle-Hütte, zumal nur dort ein Start am 1. September möglich sei - ursprünglich war die Umgebung bei den Tennisplätzen von Blau-Weiß Gaggenau erste Wahl. Doch weil die dortige Bodenplatte "aus baufachlicher Sicht" nicht für eine Blockhütte geeignet sei, kam die Verwaltung auf die Echle-Hütte als günstige Alternative. Die zunächst zu investierenden 10000 Euro sah Florus als kein Problem, weil die Stadt zum einen "die Kindergartenplätze braucht", und zum anderen das gekaufte Mobiliar an einen neuen Standort "mitnehmen könnte". Dennoch schieden sich die Geister an der Rochade. Ferdinand Hurrle (FWG) erklärte: "Für uns ist das nicht machbar." Der Vater eines dreijährigen Kindes taxierte die Wegstrecke vom Parkplatz, an dem die Kinder von den Eltern abgegeben werden, bis zur Echle-Hütte auf "25 bis 30 Minuten". Angesichts des Klimawandels und hereinbrechender Stürme könne es im Wald für die Kleinen zu gefährlich werden. "Die Sicherheit ist dort nicht zu leisten! Wir brauchen einen Ersatzraum", forderte Hurrle, "ich wurde von 80 Prozent der Eltern angesprochen, die der Wechsel überraschte." Diese seien von dem Standort bei den Tennisplätzen ausgegangen und hätten an Pfingsten noch gesagt bekommen, "dass alles klappt" - nun stünde plötzlich ein weit entfernterer im Raum. Überdies hätte man die Bodenplatte auch für 10000 bis 15000 Euro auf Vordermann bringen können. Gerd Pfrommer räumte für die SPD ein, dass "wir das Konzept nicht so gut kennen. Aber da es sich wohl an anderen Orten bewährte, wollen die Eltern ja den Waldkindergarten". Dennoch schlug er vergeblich vor, "das Geld jetzt zu investieren, damit wir im September starten können". Reinhold Künstle (FWG) plädierte für einen idealen Standort in der "Nähe des Waldes" und schlug als ortskundiger Forstamtsrat im Ruhestand den "nicht genutzten Parkplatz ,Am Weißen Stein'" vor. "Bauchgrimmen" wegen der veränderten Voraussetzungen verspürte Rudi Drützler. Der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende befürwortete den Waldkindergarten prinzipiell, will den Wechsel an die Echle-Hütte indes "nicht unter diesen Bedingungen". Florus lenkte ein und schlug vor, in der nächsten Sitzung am 10. Juli das Thema erneut aufzugreifen. Bis dahin sollten alternative Standorte gefunden und das pädagogische Konzept vorgestellt werden durch die Spielwiese. Geschäftsführerin Sabine Huck hatte dieses schon vor knapp zwei Wochen interessierten Eltern an der Echle-Hütte erläutert. www. spielwiese-gmbh.de

