Dienst am Altar aufgenommen Forbach (red) - Beim feierlichen Hochamt zum Geburtsfest von Johannes dem Täufer, dem Namenspatron der katholischen Kirche in Forbach, wurden sieben neue Ministranten aus dem diesjährigen Jahrgang der Kommunionkinder in den Dienst am Altar gestellt. In Anlehnung an die Bibeltexte zur Geburt und zum Leben von Johannes dem Täufer, einem Cousin von Jesus, der nach Überzeugung der Christen ein wichtiger Wegbereiter für Jesu Leben und Wirken auf der Erde war, stellte Pfarrer Thomas Holler seine Predigt unter das Thema: "Was wird aus diesem Kind werden?" Einen besonderen Weg haben die sieben neuen Ministranten eingeschlagen, die dieses Jahr die Erste Heilige Kommunion erhalten haben und nun als Zeichen für ihren Glauben mehr Verantwortung in ihrer Heimatkirche übernehmen wollen. Sie bekamen für ihren Dienst bei Gottesdiensten ein gesegnetes Kreuz überreicht, das sie künftig bei den Messen tragen werden. Die Gottesdienstbesucher begrüßten die neuen Ministranten mit einem warmen Applaus. Ein besonderer Willkommensgruß galt auch Pater Fidelis aus Togo. Dieser kommt schon seit Jahren traditionell zum Forbacher Patrozinium ins Murgtal. Der Kirchenchor Forbach-Gausbach umrahmte den feierlichen Gottesdienst mit der kleinen Messe von Leo Delibes (Orgel Claudia Mnich, Violine Ulrike Merz, Gesamtleitung Lehnchen Kneisch). Zur Kommunion erklang "Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt" mit den Solisten Friedrich Weiler und Katharina Vogt. Nach der Messe übernahmen es die neuen Ministranten, beim großen Auszug die Fahnen zu tragen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

"Hexenjagd" am Theater Baden-Baden (gib) - Jugendliche zwischen 14 und 22 Jahren können im Club "U22" des Theaters Baden-Baden Bühnenerfahrung sammeln. Das geschieht auch bei der Premiere von "Hexenjagd" am Sonntag, 26. Juni, um 18 Uhr im Theater im Kulissenhaus (Foto: Brüning). » Weitersagen (gib) - Jugendliche zwischen 14 und 22 Jahren können im Club "U22" des Theaters Baden-Baden Bühnenerfahrung sammeln. Das geschieht auch bei der Premiere von "Hexenjagd" am Sonntag, 26. Juni, um 18 Uhr im Theater im Kulissenhaus (Foto: Brüning). » - Mehr Bühl

Geistlicher Tag im Kloster Bühl (red) - Ein geistlicher Tag findet am 10./11. März im Kloster Maria Hilf statt. Eingeladen wird zur Unterbrechung des Alltags. Seine Elemente sind laut Ankündigung Einübung in Stille und Meditation, Lebensbetrachtung, Schriftgespräch, gottesdienstliche Feier (Foto: jo). » Weitersagen (red) - Ein geistlicher Tag findet am 10./11. März im Kloster Maria Hilf statt. Eingeladen wird zur Unterbrechung des Alltags. Seine Elemente sind laut Ankündigung Einübung in Stille und Meditation, Lebensbetrachtung, Schriftgespräch, gottesdienstliche Feier (Foto: jo). » - Mehr