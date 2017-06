Scheffelstraße früher fertig als geplant Gernsbach (stj) - Montag und Dienstag war die Scheffelstraße für die Aufbringung der neuen Asphaltdeckschicht noch gesperrt, seit Mittwochfrüh ist sie wieder für den Verkehr freigegeben: Früher als geplant konnte die Maßnahme in dieser Woche abgeschlossen werden, wie Alfred Schmitt vom städtischen Bauamt bei der offiziellen Einweihung der sanierten Scheffelstraße zufrieden mitteilte. Beginnend am 27. März wurden in der Scheffelstraße Wasserleitung, Kanalisation und Tragschicht aufgrund erheblicher Schäden erneuert. Im Zuge der Maßnahme wurde zudem ein Regenwasserkanal vom Henriette-Fischer-Zach-Weg bis zum bereits im Blumenweg und in der Salmengasse vorhandenen Regenwasserkanal verlegt. Der Mischwasserkanal wurde an zwei Stellen punktuell saniert und auf einer Länge von circa 130 Metern komplett erneuert, informiert die Stadtverwaltung: Die Wasserleitung wurde auf ganzer Länge (circa 200 Meter) einschließlich der Hausanschlüsse ausgetauscht. In den Gehwegen wurde graues Beton-Rechteckpflaster verlegt. Der Gehweg auf der Nordseite wurde in seiner ursprünglichen Breite von circa zwei Metern wieder hergestellt. Die Breite des weniger stark frequentierten Gehwegs auf der Südseite wurde zugunsten der Fahrbahn um etwa 50 Zentimeter reduziert. Damit will man erreichen, dass künftig auch bei einseitigem Parken in der Scheffelstraße eine Begegnung von zwei Fahrzeugen problemlos möglich ist. Bevor die Maßnahme komplett abgeschlossen werden kann, müssen noch Nachbesserungen am Gehwegpflaster ausgeführt und Anschlussfugen an den Bestand hergestellt werden, informiert das städtische Bauamt weiter. Exakt drei Monate (avisiert waren vier) nach Baubeginn durchschnitten Bürgermeister Dieter Knittel und Alfred Schmitt zusammen mit Vertretern der beteiligten Firmen ein symbolisches rotes Band zum Abschluss der Sanierungsmaßnahme Scheffelstraße, die rund 640000 Euro gekostet hat. Durch eine Verpflichtungsermächtigung, die schon im Haushalt 2016 beschlossen worden war, konnte die Maßnahme bereits im Januar 2017 ausgeschrieben und vor der Rechtskräftigkeit des aktuellen Haushaltsplans vergeben werden. Reibungsloser Bauablauf "Dieses Prozedere hat sich bewährt", erklärte Bürgermeister Knittel und sprach von einer reibungslosen Baustelle: Das Rathaus haben keine Beschwerden erreicht, was das Stadtoberhaupt als Lob an die ausführenden Firmen und das Bauamt weiterreichte.

