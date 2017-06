Scheuern und der "Rest der Welt"

Gernsbach



Um 1900 boomt Fremdenverkehr Gernsbach (red) - In Scheuern boomt um das Jahr 1900 herum der Fremdenverkehr. Das Örtchen, das heuer sein 750-jähriges Jubiläum feiert, bekam in dieser Phase sogar einen Bahnhof (Postkarten-Archiv Merkel). Der zweite Teil der BT-Serie befasst sich mit der Historie bis 1950. » Weitersagen (red) - In Scheuern boomt um das Jahr 1900 herum der Fremdenverkehr. Das Örtchen, das heuer sein 750-jähriges Jubiläum feiert, bekam in dieser Phase sogar einen Bahnhof (Postkarten-Archiv Merkel). Der zweite Teil der BT-Serie befasst sich mit der Historie bis 1950. » - Mehr