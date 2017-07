Als Unternehmender ungebrochen aktiv

Rheinstetten

Ehepaar die Ersparnisse gestohlen Rheinstetten (red) - Ein 22 Jahre alter Mann steht im Verdacht, in der Nacht zum vergangenen Montag in das Haus eines in Ehepaars in Forchheim eingedrungen zu sein und mehrere Zehntausend Euro entwendet zu haben. Gegen ihn wurde am Freitag Haftbefehl erlassen (Symbolfoto: red).