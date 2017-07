Heimsieg für U14 Loffenau (rag) - 30 Mal Sparkassen-Cup in Loffenau ist nicht nur ein gut organisiertes Fußballturnier, bei dem Jugendmannschaften aus der Region auf dem Kunstrasen des Sportplatzes um den Sieg kämpfen. Der von der Sparkasse Pforzheim/Calw gestiftete Pokal dient auch einmal als Beleg für die erfolgreiche Jugendarbeit des TSV Loffenau: Die eigene SG mit Hörden gewann in der U14. Als der damalige Jugendleiter Wilfried Herb Anfang der 80er erstmals das Jugendsportfest organisierte, mussten die jungen Kicker ihre Spiele auf einem Hartplatz austragen, bis mit dem Sportplatzneubau 2006 für die Ballsportler ein Kunstrasenplatz zur Verfügung stand. Der neue Rasen war eine Notwendigkeit, denn der Hartplatz konnte mit den Sportplätzen anderer Vereine nicht konkurrieren und war, vor allem bei der Jugend, unbeliebt. 1997 übernahm Uli Mangler die Jugendleitung und führte das Turnier weiter. Auch die Zuschauer ließ man nicht im Regen stehen, der überdachte Anbau und die eingerichtete Küche sorgten für einen gewissen Komfort für die Schlachtenbummler. Auch am Samstag leiteten Wilfried Herb und Peter Grässle das spannende Turnier und durften mit Sparkassen-Filialleiter Stefan Klee und Geschäftsstellenleiter Heiko Schumacher die jungen Sportler mit Medaillen und Pokalen auszeichnen. Bevor Herb die Teams mit Preisen bedachte, hatte er einen besonderen Höhepunkt parat: Aus Anlass des 30. Turniers kam der ehemalige KSC-Bundesligaspieler Eberhard "Ebse" Carl für die Siegerehrung ins Stadion. Carl war von 1989 bis 1997 bei den Karlsruhern und wechselte dann zu den Stuttgarter Kickers. Er erzielte in 235 Ligaspielen 33 Tore. Seit dem Ende seiner Profikarriere trainierte "Ebse" verschiedene Mannschaften und ist seit 2013 Sportdirektor des CfR Pforzheim. Bereitwillig beantwortete er die Fragen von Wilfried Herb, der zunächst wissen wollte, was der ehemalige Profi den jungen Spielern rät. "Das machen, was der Trainer sagt", befand Carl lapidar. Und die Aufgabe des Trainers sei es, die Talente zu erkennen. Ebenso wichtig ist seiner Meinung nach aber auch, dass sich die Spieler in ihrem Verein wohlfühlen. Im Rückblick auf bessere KSC-Zeiten befand der Stürmer: "Wir waren damals eine geile Truppe". Er hoffe, dass der KSC irgendwann wieder höher spiele. Seiner neuen Aufgabe als Integrationsbeauftragter beim Landratsamt Calw sieht Carl freudig entgegen. Nach dem Interview mit dem Ex-Profi übergaben Uli Mangler und der Fördervereinsvorsitzende Jochen Geiser eine Werbetafel, die am Spielfeldrand angebracht werden soll. Höhepunkt war die Siegerehrung der U14-Junioren - weil sich die SG Loffenau/ Hörden durchsetzte. Rang zwei ging an die SG Remchingen vor Ottenau. Bester Torschütze war Louis Ahrens von der SG Loffenau/Hörden. Zum besten Torhüter wählten die Schiedsrichter Laurin Wild.

