Verein Kids Amani will etwas bewegen

Bevor die Moderatoren Martina Hartmann und Bernd Seifried den Jungen Chor Au ansagten, erläuterten die beiden Vorsitzenden des rund 80 Mitglieder starken Vereins den Besuchern dessen Ziele. Mit einer guten Schulbildung und einer Berufsausbildung wird Kindern und Erwachsenen in Kenia, einem Land mit 70 Prozent Arbeitslosen, die Grundlage zur handwerklichen oder landwirtschaftlichen Existenz gegeben. Am Anfang stand die Hilfe für ein Waisenhaus. Inzwischen konnten dort weitere Lehrer eingestellt und die Wasserversorgung des Waisenhauses gesichert werden.

Di Fede, der jährlich mehrmals vor Ort ist, erwähnte, dass die Hilfe allen, egal welcher Religion sie angehören, zuteilwird. "Wir wollen mehr bewegen" ergänzte Benjamin Pühse die Infos des Vorsitzenden, und fügte hinzu "wir sehen zu, dass das Geld dahin kommt, wo es gebraucht wird". "Man spendet hier nicht an Namenlose", sagte Bürgermeister Toni Huber.

Musik und Hip-Hop-Dance

Mit "Africa" gestaltete der Junge Chor der Eintracht Au unter der Leitung von Reinhard und Ralf Seifried den passenden musikalischen Auftakt, "Can you feel the Love tonight" und "Hakuna Matata" aus dem Film "König der Löwen", der "Earth Song" sowie "All of me" , Wind of Change" und "We are the World" erklangen. Instrumentale Unterstützung hatte der Chor durch Armin Rieger (Klavier), Tina Moser (Gitarre) und Matthias Krieg (Schlagzeug). Nino Di Fede glänzte dabei als Gesangssolist. Gern ließ sich das Publikum zum Mitklatschen bewegen. Als "Beatbox" erzeugte der 13-jährige Leon Krieg am Mikrofon rhythmische Klänge und Geräusche.

Mit "Si Ya Hamba", "Hallelujah" und "Amen" traf die Chorformation Millenium Voces den Nerv des Publikums. Trotz kleiner Besetzung zeigte sich der Chor, dirigiert von seinem Vorsitzenden Manuel Herb, in Hochform und erntete für seine Beiträge begeisterten Applaus.

Ihren ersten Auftritt vor einem großen Publikum absolvierte die neu gegründete Band "Back to Voice" mit Bravour. Armin Rieger (Piano), Matthias Krieg (Percussion) und das Gesangsduo Nicole Merkel-Leppert und Manuel Herb interpretierten bekannte Popsongs wie "Crocodile Rock" und "Another Day in Paradise".

Die Bronx Sistas aus Rastatt waren Weltmeister im Hip-Hop-Dance 2014 in Glasgow und Vierte bei der Europameisterschaft 2017 in Deutschland. Mit ihrem rhythmischen Tanz begeisterten sie die Zuschauer, die nicht mit Beifall geizten. Ausdrucksstark sang Kathleen Oswald, von Armin Rieger am Klavier begleitet, "Imagine" von John Lennon. Den musikalischen Abschluss machte die Musikkapelle Au unter der Leitung ihres Dirigenten Adrian Bauer mit flotter Blasmusik.