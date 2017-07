"Ein Beweis für die Heimatverbundenheit zu unserem Dorf"

Die Idee einer mobilen Vesperhütte im Murgtal ist im Rahmen einer Leader-Arbeitskreissitzung entstanden. Da im Murgtal wenige Möglichkeiten zur Einkehr bestehen, könnte damit Abhilfe geschaffen werden. Als Verbindung zur Bewirtung mit lokalen Produkten können Aktionen und Führungen angeboten werden, zum Beispiel Themenführungen zur Kulturlandschaft, Artenschutz, Lebensräumen im Murgtal oder praktische Vorführungen wie Sensenmähen, traditionelle Heugewinnung, Holzrücken mit Pferden, Trockenmauerbau und Ähnliches. Zusätzlich wären auch geführte Wanderungen mit Einkehr in der Vesperhütte denkbar, sagt Diana Fritz.

Der Landschaftserhaltungsverband möchte die Idee zu einem Leaderprojekt weiterentwickeln. Der Versuchsballon am Samstag in Reichental wurde vom örtlichen Obst- und Gartenbauverein dankbar aufgenommen. Unterstützung bekamen die Veranstalter von den Brunnberghexen. Die Reichentaler Fastnachtsgruppe hat ihren Wagen zur Verfügung gestellt, aus dem am Samstag Produkte serviert wurden, die allesamt im Landkreis Rastatt erzeugt werden - zum Beispiel Wurst vom Reichentaler Rind oder Schnaps aus einer Privatbrennerei in Au.

Bevor sich die rund 100 Gäste an der mobilen Vesperhütte stärken konnten, ging es um 14 Uhr auf den 514 Meter hohen Schöllkopf zur Weihe des im November vergangenen Jahres von Mitgliedern des OGV aufgestellten Gipfelkreuzes. Den kirchlichen Segen erteilten die Pfarrer Josef Rösch und Jürgen Reuss.

Udo Janetzki, der Vorsitzende des OGV Reichental, blickte auf die Entstehungsgeschichte des Gipfelkreuzes zurück. Die Idee stammte von Bernhard Zapf, der bei Janetzki auf offene Ohren stieß. Nach Rücksprache mit den Grundstückseigentümern, der Stadtverwaltung und der Naturschutzbehörde legte man im Herbst vergangenen Jahres los. Am 14. November stand das vier Meter hohe Kreuz in strahlendem Weiß hoch über Reichental. Sämtliche Kosten hat Bernhard Zapf übernommen, dankte Udo Janetzki: "Ich sehe es als weiteren Zielpunkt im Naherholungsgebiet Reichental. Eine Sitzbank wurde bereits im Januar installiert und ein Gipfelbuch gibt es auch. Es ist auch ein Beweis für die Heimatverbundenheit zu unserem Dorf."

"Das Kreuz steht als Zeichen Jesu Christi an einem herausragenden Punkt von Reichental", betonte Pfarrer Rösch in seiner Ansprache. Wanderern diene es als Orientierung: "Wer es ansteuert, erreicht einen wunderschönen Platz, der für den mühsamen Aufstieg belohnt."