"Kein akuter Handlungsbedarf"

Borkenkäfer nicht auf Vormarsch Baden-Baden (hez) - Beim Forstamt in Baden-Baden ist man zuversichtlich, dass es in diesem Jahr nicht zu übermäßigen Schäden im Stadtwald durch den Borkenkäfer kommt. Es habe aufgrund der Ausweisung des Nationalparks entsprechende Befürchtungen gegeben (Foto: dpa/av). » Weitersagen (hez) - Beim Forstamt in Baden-Baden ist man zuversichtlich, dass es in diesem Jahr nicht zu übermäßigen Schäden im Stadtwald durch den Borkenkäfer kommt. Es habe aufgrund der Ausweisung des Nationalparks entsprechende Befürchtungen gegeben (Foto: dpa/av). » - Mehr