Eben II nimmt nächste Hürde

Rastatt



Spenden für Bernharduskirche Rastatt (sl) - Der Schimmelbefall in der Rastatter Bernharduskirche ist beseitigt. Aber damit er nicht wiederkommt, sind bauliche Maßnahmen erforderlich. Der Kirchenbauverein will sich mit einer Spendenaktion an der Finanzierung beteiligen. Auftakt ist ein Basar im Pfarrgarten (Foto: sl). » Weitersagen (sl) - Der Schimmelbefall in der Rastatter Bernharduskirche ist beseitigt. Aber damit er nicht wiederkommt, sind bauliche Maßnahmen erforderlich. Der Kirchenbauverein will sich mit einer Spendenaktion an der Finanzierung beteiligen. Auftakt ist ein Basar im Pfarrgarten (Foto: sl). » - Mehr