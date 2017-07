Im Rennen um Deutschen Engagementpreis

Ausgezeichnet wurden die Schüler für das "herausragende Engagement im Bereich Demokratie und Partizipation", wie die Realschule weiter informiert. Der besondere Einsatz für Politik und Demokratiestärkung erfahre durch die Nominierung eine weitere hochrangige Anerkennung.

Chance auf bis zu 10000 Euro Preisgeld

Die Klasse 10a hat jetzt die Chance, bei der feierlichen Preisverleihung des Deutschen Engagementpreises am 5. Dezember in Berlin geehrt zu werden. Auf die Gewinner der fünf Kategorien "Chancen schaffen", "Leben bewahren", "Generationen verbinden", "Grenzen überwinden" und "Demokratie stärken" warten Preisgelder in Höhe von je 5000 Euro. Eine Experten-Jury bestimmt die Preisträger dieser Kategorien. Über den mit 10000 Euro dotierten Publikumspreis stimmen im Herbst alle Bürger per Online-Voting ab.

Die Klasse 10a und ihr Klassenlehrer Björn Stolle freuen sich riesig über diese Nominierung und sehen sich nun belohnt für die Ausarbeitung und die Durchführung zum Thema "US Wahl 2016". Die Klasse hatte vor den Wahlen in den USA Umfragen innerhalb der Schule und in der Bevölkerung durchgeführt, ausgewertet und grafisch dargestellt. Höhepunkt war dann die Wahlnacht selbst, als die Klasse in der Schule die gesamte Nacht durch das Rennen um den Einzug ins Weiße Haus verfolgte (wir berichteten). Anfang Dezember wurden die Wettbewerbsunterlagen eingereicht.

Der Deutsche Engagementpreis würdigt das bürgerschaftliche Engagement der Menschen in Deutschland und all jene, die dieses Engagement durch die Verleihung von Preisen unterstützen. Initiator und Träger des seit 2009 vergebenen Deutschen Engagementpreises ist das Bündnis für Gemeinnützigkeit. Förderer sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Generali Deutschland AG und die Deutsche Fernsehlotterie.

Informationen zu über 600 Preisen für bürgerschaftliches Engagement gibt es im Internet: www.deutscher-engagementpreis.de/preiselandschaft