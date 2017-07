Ein neues Zuhause für die "Marienkäfer"

(dpa) Lukas Podolski (Foto: dpa), Fußball-Weltmeister mit neuer sportlicher Heimat in Japan, wurde von Twitter als zweiter Fußballer nach Paul Pogba mit eigenem Emoji bedacht. Um seine Ankunft in Kobe richtig zu feiern, kann man seine Posts mit seinem Miniaturporträt verschönern. » - Mehr



Spatenstich bei Schöck Baden-Baden (up) - Der Bauproduktehersteller Schöck investiert an seinem Standort in Steinbach rund 15 Millionen Euro und baut ein neues Multifunktionsgebäude. Am Dienstagnachmittag fand in Anwesenheit von OB Margret Mergen der Spatenstich statt (Foto: Philipp).