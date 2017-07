Auf den Spuren des griechischen Helden

Gernsbach

Ursula Fritsch Schulleiterin Gernsbach (uj) - Im Rahmen einer Feierstunde wurde Ursula Frisch in ihr Amt als Leiterin der Grundschule Scheuern eingeführt. Bereits seit Beginn dieses Schuljahrs ist sie in dieser Funktion aktiv, anfangs jedoch kommissarisch, betonte Schulrätin Gabriele Jäger (Foto: Jahn). » Weitersagen (uj) - Im Rahmen einer Feierstunde wurde Ursula Frisch in ihr Amt als Leiterin der Grundschule Scheuern eingeführt. Bereits seit Beginn dieses Schuljahrs ist sie in dieser Funktion aktiv, anfangs jedoch kommissarisch, betonte Schulrätin Gabriele Jäger (Foto: Jahn). » - Mehr

Renchen

Verdächtiger wieder frei Renchen (lsw) - Nach dem Brand auf dem Areal einer Suchtklinik in Renchen (Ortenaukreis) hat die Polizei einen zunächst festgenommenen Mann wieder freigelassen. Laut Polizei war am Sonntag noch unklar, ob er für das Feuer verantwortlich ist oder nicht (Symbolfoto: red). » Weitersagen (lsw) - Nach dem Brand auf dem Areal einer Suchtklinik in Renchen (Ortenaukreis) hat die Polizei einen zunächst festgenommenen Mann wieder freigelassen. Laut Polizei war am Sonntag noch unklar, ob er für das Feuer verantwortlich ist oder nicht (Symbolfoto: red). » - Mehr