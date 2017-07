Warten auf den Mountainbike-Trail

Gernsbach

Projekt nominiert für Bundespreis Gernsbach (red) - Das Projekt "US Wahl" der Realschule ist für den Deutschen Engagementpreis 2017 nominiert. Die Klasse 10 a hat jetzt die Chance, bei der feierlichen Preisverleihung am 5. Dezember in Berlin geehrt zu werden - und auf ein Preisgeld in Höhe von 10 000 Euro (Foto: Schule).

Bühl

Neue Weinkönigin beim Winzerfest Bühl (bm) - Ganz im Zeichen des Weins steht Eisental beim Winzerfest vom 14. bis 16. Juli. In diesem Jahr wird eine neue Affentaler Weinkönigin proklamiert. An wen Stefanie II. die Krone weiterreichen wird, ist derzeit das bestgehütetste Geheimnis im Dorf (Foto: bm).