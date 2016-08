Zwischen riesigen Eisbergen und kolossalen Walen Rastatt (red) - Wie wäre es, mit dem Kajak mal dort zu paddeln, wo es erfunden wurde? Diese Frage stellten sich einige Mitglieder des Rastatter Kanu-Clubs (RKC). Und nach intensiver Planung machten sich sechs Paddler auf den Weg nach Grönland. Vom Baden-Airport ging es über Berlin nach Kopenhagen und von dort weiter nach Kangerlussuaq in Grönland, dem einzigen internationalen Flughafen auf der weltgrößten Insel, die mit 2,1 Millionen Quadratkilometern rund siebenmal so groß ist wie Deutschland, berichten die Rastatter über ihre Reise. Am Flughafen angekommen, traf die Gruppe auf den ersten Guide, der sie ins Inlandeis führte. Zunächst ging es über Grönlands längste Straße - 37 Kilometer - bis an den Rand der Eiskappe, die 87 Prozent des Landes bedeckt. Mühsam musste die Gruppe die benötigte Ausrüstung über Moränen schleppen. Danach wurde es leichter. Die Gruppe lud das Material auf Schlitten - so ließ es sich leicht über das Eis transportieren. Mit Stöcken und Steigeisen ausgerüstet, drangen die Rastatter Paddler zu Fuß in eine bizarre Eiswelt vor. Am späten Nachmittag bauten sie in einer windgeschützten Senke ihr Lager für die Nacht auf. Im großen Küchenzelt wärmte sich die Mannschaft mit einem heißen Tee auf. Für den darauffolgenden Tag war eine mehrstündige Exkursion durch das Eis geplant. Es ging über Hügel, durch Täler mit glasklaren Bächen, die unvermittelt in abgrundtiefen Löchern im Eis verschwanden. In dem unübersichtlichen Gewirr von Eis fiel es schwer, die Orientierung nicht zu verlieren. Richtung Osten waren es 600 Kilometer bis zur nächsten menschlichen Behausung, nach Norden etwa 2500 Kilometer bis zum Nordpol. Der Guide brachte die Rastatter Paddler jedoch sicher ins Lager zurück. Nachmittags hieß es dann Zelte abbauen, um den Rückweg in die Zivilisation anzutreten. Am nächsten Morgen flogen die Rastatter mit einer kleinen Maschine weiter nach Aasiaat, etwa 300 Kilometer nördlich des Polarkreises. Dort war der Startpunkt der eigentlichen Tour. Im örtlichen Supermarkt deckte sich die Gruppe mit Lebensmitteln für eine Woche ein. Von einem Jäger erwarb der Guide, der die Gruppe in den nächsten Tagen führen sollte, eine Rentierkeule. Diese wurde zusammen mit den Lebensmitteln und der persönlichen Ausrüstung in den Kajaks verstaut. Auch ein Gewehr, das aus Sicherheitsgründen mitgeführt werden musste, wurde wasserdicht verpackt auf einem Boot verstaut. Sonne geht schon um 3 Uhr wieder auf Der Traum der Paddler, einmal um einen Eisberg herum zu paddeln erfüllte sich am Nachmittag, draußen in der Diskobucht. Abends schlug die Gruppe ihre Zelte auf einer einsamen Insel auf. Um die Lebensmittelvorräte zu schonen, gab es unter anderem Miesmuscheln. Ungewohnt waren die Stille und die Sonne, die erst gegen 23 Uhr unter- und bereits um 3 Uhr wieder aufging. Und auch in der Zwischenzeit wurde es nicht richtig dunkel. Am nächsten Morgen waren nach kurzer Paddelzeit am Horizont die charakteristischen Fontänen der Wale zu sehen, die entstehen, wenn die Tiere auftauchen und ausatmen. Mit Höchstgeschwindigkeit steuerten die Paddler ihre Kajaks auf die Wale zu. Es handelte sich um ein Weibchen, das mit seinem Jungen durch die Wellen pflügte. Das Jungtier schlug dabei übermütig mit einer Brustflosse auf die Wasseroberfläche. Die Paddler konnten sich den Kolossen bis auf wenige Meter nähern. Auch an den folgenden Tagen kam es immer wieder zu Begegnungen mit Finn- und Buckelwalen, die zu dieser Jahreszeit in dieser Gegend ihr Futter suchen. Die Gefühle der Paddler schwankten zwischen grenzenloser Begeisterung und Beklemmung, wenn sie sich mit ihren winzigen Booten unvermittelt zwischen 30 bis 40 Tonnen schweren Kolossen wiederfanden, die sich mehrmals bis auf eine Bootslänge - rund fünf Meter - näherten. Ein Flossenschlag würde reichen, um ein Kajak zum Kentern zu bringen. Am dritten Paddeltag erreichte die Gruppe das Inuit-Dorf Akunnaak mit etwa 100 Einwohnern. Die Paddler wurden freundlich begrüßt und eingeladen, im Gemeindezentrum zu übernachten. Abends wurde die Rastatter Gruppe zum Kulturfest eingeladen. In seiner Rede auf grönländisch begrüßte der Bürgermeister des Ortes die ausländischen Kajakfahrer, wofür sich der Guide der Gruppe bedankte. Auf einen gigantischen Eisberg trafen die Paddler am fünften Tag. Dieser bestand aus geschätzt zwei Millionen Kubikmetern Eis. Er war vor einer Insel auf Grund gelaufen und neigte sich bedenklich. Durch die Erschütterung hatte sich ein gewaltiges Stück gelöst und war ins Meer gekracht. Innerhalb kürzester Zeit war die Umgebung mit Eistrümmern übersät worden. Die Größe reichte von faustgroß bis Omnibusgröße. Die Trümmer versperrten den Paddlern den Weg, die sich ihren Weg durch das Chaos bahnen mussten. Nach dieser Tour ging es für die Kanuten wieder nach Aasiaat. Von dort fuhren sie mit dem Postschiff nach Ilulissat, mit 4500 Einwohnern die drittgrößte Stadt des Landes. Nach einer Fahrt vorbei an unzähligen Eisbergen passierte das winzig wirkende Postschiff den Eisfjord, aus dem gigantische Eisberge ins Meer drängten. Die Brocken waren so groß, dass dafür die Superlative auszugehen drohten. Ilulissat bot ein ganz anderes Bild. Der Ort am Eisfjord war geprägt durch Tourismus. Dort konnten die Rastatter einige grönländische Spezialitäten - auf der Karte standen Rentier, Moschusochse, Robbe und Wal sowie Fisch in allen Variationen - probieren, ehe sie im örtlichen Qajaq Club den Vergleich ziehen konnten zwischen modernen Kajaks und maßgeschneiderten Qajaqs, wie sie von den Einheimischen noch heute verwendet werden. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben