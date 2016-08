Brandstiftung im Stadtwald

Eine Brandstelle liegt unmittelbar neben dem Waldfriedhof, die andere weiter nördlich im Stadtwald in Höhe Ötigheimer Weg. Beide Brände mussten von der Rastatter Feuerwehr gelöscht werden.

Erheblich geschädigt wurden laut städtischer Pressestelle eine Rotbuche und eine Hainbuche, die infolge des Feuers nicht mehr lebensfähig seien, sowie die Waldböden großflächig rund um die Brandstellen. "Die Bodenschäden gehen mit einer massiven Zerstörung der Bodenflora und -fauna einher", heißt es weiter. Eine vollständige Regeneration des Waldbodens werde bis zu zehn Jahre dauern - "nicht auszudenken jedoch, was hätte passieren können, wenn die Brände nicht rechtzeitig entdeckt und der Polizei gemeldet worden wären."

Nachdem die Feuerwehr mit 16 Männern und zwei Fahrzeugen sowie eine Polizeistreife gegen 17 Uhr in dem Waldstück zwischen Waldfriedhof und B3 eingetroffen waren, hatte es laut Polizei etwa eine halbe Stunde gedauert, bis der "Flächenbrand" gelöscht war. Kurz vor 19 Uhr wurden die Rastatter Einsatzkräfte dann in den nördlichen Stadtwald alarmiert, wo dem Bericht der Feuerwehr zufolge ein Holzstapel in Brand gesetzt worden war.

Stadtförster Martin Koch zeigt sich entsetzt über so viel "unbegreiflich dreistes, kriminelles" Verhalten: "Die Täter haben ganz bewusst ein flächiges Niederbrennen großer Teile des Stadtwalds in Kauf genommen", so Koch.

Während die Polizei gestern zunächst berichtete, dass eine Brandursache nicht festgestellt werden konnte, betonte man bei der Stadt am Nachmittag, dass eindeutig von Brandstiftung auszugehen sei, zumal man erhebliche Mengen an Brandbeschleuniger an einer Brandstelle gefunden habe. Möglicherweise habe der Brand im Stadtwald wegen der hohen Feuchtigkeit im Waldboden bereits längere Zeit vor seiner Entdeckung durch die Spaziergänger geschwelt.

Bitter seien die Feuer auch für die Kindergartenkinder, die als "Walderforscher" im Bereich der Brandstelle am Waldfriedhof ein Waldzelt aus Ästen und Zweigen errichtet hatten. Das Waldzelt ist jetzt komplett zerstört.

Zu den Vorfällen werden nun Zeugen gesucht. Die Polizei nimmt Hinweise unter (07222) 7610 entgegen.