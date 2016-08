"Vibratoren schnarchen nicht" - ein Höhepunkt

Rastatt - Mit dem Kölner Kabarettisten Peter Vollmer ist am Mittwochabend der Kultursommer im "Schnick-Schnack" zu Ende gegangen. Wie bei den drei vorangegangenen Kabarett-Veranstaltungen war die Niederbühler Kleinkunstbühne auch dieses Mal ausverkauft.

"Die Nachfrage war bei allen Künstlern groß, dabei hatten wir nur einmal schlechtes Wetter und mussten vom Biergarten in die Gaststätte umziehen", erklärt Veranstalter Frank Hildenbrand im Gespräch mit dem Badischen Tagblatt. Dementsprechend wird auch im kommenden Jahr ab Ende Juli die Bühne an vier Mittwochabenden für ein buntes Kabarettprogramm reserviert. "Wir wollen wie bisher versuchen, neben etablierten auch weniger bekannte Künstler zu verpflichten", ergänzt Hildenbrand.

Dieses Konzept ging bislang deshalb auf, weil erstklassige Künstler für einen Auftritt in Niederbühl gewonnen werden konnten. So auch Vollmer, dem mit seinem aktuellen Programm "Vibratoren schnarchen nicht" ein Höhepunkt der Veranstaltungsreihe gelang.

Vom ersten Moment an brachte der schmächtige, aber wortgewandte und einfallsreiche Kabarettist die Menschen zum Lachen. Vor allem bei Frauen kommt Vollmer gut an, was auch daran liegen dürfte, dass er ausführlich den Mann an sich aufs Korn nimmt. Dessen Zukunft sei nämlich gefährdet, er stehe bereits auf der Roten Liste bedrohter Tierarten. Grund sei ein oftmals unsensibler Umgang der Frauen mit den Herren der Schöpfung. Der zeigt sich unter anderem in rüden zwischenmenschlichen Verhaltensweisen. Beispiel: Was tut eine Frau, wenn der Mann aus dem Fenster springen will? Antwort: Sie gibt ihm den Müll mit.

Die Geschlechterbeziehungen bieten Vollmer reichlich Stoff, aber auch Trends. Zum Beispiel metallener Körperschmuck in Form von Piercings, die in Mode sind. Durch diese drohten auch Gefahren, warnte Vollmer, zum Beispiel könne man sich beim Liebesspiel verhaken und müsse dann von der Feuerwehr gerettet werden, ganz nach dem Motto: "Ich wollte doch nur Sex, jetzt kommt der mit der Flex."

Auch körperliche Gebrechen alternder Ehepartner thematisierte Vollmer immer wieder, sehr zur Erheiterung des dankbaren Publikums, das begeistert applaudierte auf die Frage: "Wie gehe ich beim Sex damit um, dass mein Partner schneller altert als mein Sehvermögen nachlässt?"

Vollmer kam am Ende natürlich um Zugaben nicht herum, er steht auch für den Kultursommer 2017 wieder ganz oben auf der Wunschliste von Veranstalter Hildenbrand.