Straßenverlauf nimmt erste Konturen an

Bischweier - Der erste Erschließungsabschnitt des Winkelfelds in Bischweier nimmt Konturen an, nachdem nun Bordsteine den Straßenverlauf gut sichtbar markieren. Die Arbeiten liegen im Zeitplan, nach jetzigem Stand kann dort Ende des Jahres ein Netto-Markt seine Pforten öffnen. Im Hinblick auf die weitere Erschließung des rund zehn Hektar großen Areals muss sich die Verwaltung noch mit etwa 20 Grundstückseigentümern einigen.

Dieser Umstand ist einer der Gründe, warum das letzte große Baugebiet im Kirschendorf nicht auf einen Schlag erschlossen wird - was von der Kostenseite her betrachtet günstiger wäre, wie Bürgermeister Robert Wein im BT-Gespräch verdeutlicht. Die bisherige Planung sieht vor, das Gebiet in mehreren Abschnitten zu erschließen, erläutert Wein, der es bei der Umsetzung des Vorhabens mit rund 40 Grundstückseigentümern zu tun hat. Rund die Hälfte von ihnen wurden bislang angeschrieben, die andere Hälfte müsse noch abgefragt werden, so Wein.

In der vergangenen Woche hat er sich mit Vertretern eines bedeutsamen Eigentümers getroffen, nämlich mit Mitarbeitern der Pfarrpfründestiftung der Erzdiözese Freiburg. Dieser gehören fünf Hektar im Winkelfeld, also die Hälfte der zu erschließenden Fläche. Üblicherweise verkaufe die Kirche ihre Grundstücke nicht, führt Wein weiter aus, doch beim Winkelfeld könnte dies eine Option sein. Die Pfarrpfründestiftung sei eher am Tausch von Grundstücken interessiert, des Weiteren käme auch Erbpacht infrage. Es handelt sich um zwei Grundstücke, die zwei und drei Hektar groß sind und sich beiderseits des Winkelgrabens befinden. Auf dem drei Hektar großen Grundstück könnte die Gemeinde den erforderlichen naturschutzrechtlichen Ausgleich für die Erschließung und Bebauung des Winkelfelds leisten, da sich dieses in einem durch den Regionalplan geschützten Grünzug befinde.

Außerdem könnten dort Rückhaltebecken gebaut werden. Die Entwässerungsplanung für das Winkelfeld wird Bestandteil des Generalentwässerungsplans für Bischweier, der momentan aktualisiert werden muss. Dieser sieht vor, die Abwasserleitungen des Winkelbergs an die Kanalisation des Winkelfelds anzuschließen, um bei Starkregen das Abwassersystem von Bischweier zu entlasten, wie der Rathauschef erläutert.

Er hat es nach zahlreichen Gesprächen geschafft, dass nun der erste Abschnitt des Winkelfelds erschlossen wird. Aber auch im Hinblick auf die weiteren Flächen sei er mit "sehr unterschiedlichen Interessenslagen" konfrontiert, verdeutlicht Wein. Ein weiterer Grund, warum das Winkelfeld nicht auf einmal erschlossen wird, sind die Kapazitäten des Kinderhauses Regenbogen, die mit der aktuellen Anzahl an Kindern an ihre Grenzen stoßen. Kämen durch das Baugebiet innerhalb kurzer Zeit eine entsprechende Menge an Kindern zusammen, dann könnte die Gemeinde gezwungen sein, einen weiteren Kindergarten zu bauen.

Und schließlich gebe es etliche Einwohner, die eine Bebauung im Winkelfeld kritisch sehen, erklärt Wein: "Wir wollen auf die Befindlichkeiten innerhalb der Bevölkerung Rücksicht nehmen."

Hintergrund

Mit einem Kreisel wird das Winkelfeld auch straßentechnisch an den Winkelberg angebunden. Am einfachsten wäre es gewesen, die Murgtalstraße komplett zu sperren und den Kreisel an einem Stück zu bauen. Allerdings ließ sich aufgrund der Situation vor Ort keine provisorische Umleitung auf den Winkelberg herstellen, so dass nun erst eine Hälfte gebaut werden kann. Im Hinblick auf die Gestaltung des Kreisels schlage die Straßenbauverwaltung eine Rasenfläche vor, doch diesbezüglich gebe es noch Klärungsbedarf, schließlich sei der Kreisel auch eine Art Visitenkarte, findet Wein.

Die Erschließung des ersten Winkelfeld-Abschnitts kostet rund 900000 Euro, mit Grunderwerb und weiteren Ausgaben rechnet die Verwaltung mit insgesamt 1,3 Millionen. Das Vorhaben wird außerhalb des Haushalts realisiert. Die weitere Erschließung des Winkelfelds möchte die Verwaltung im ersten Halbjahr 2017 im Rahmen einer Bürgerinformation erläutern, möglichst im Frühjahr.