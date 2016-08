Ein Koloss versinkt im Boden

Rastatt - Gleich vorweg: Das Ungetüm, das in den vergangenen Tagen an der Badener Brücke am Entree zur Rastatter City errichtet worden ist, wird bald nicht mehr zu sehen sein. Es handelt sich dabei nicht um einen Hochbau, wie schon von manchem Rastatter befürchtet worden war, sondern um die Hülle eines Hochwasserpumpwerks, die nach und nach im Boden versenkt wird, bis nichts mehr davon zu sehen ist. Rund 1,3 Millionen Euro investiert die Stadt an dieser Stelle.

Das Pumpwerk ist Teil eines Maßnahmenbündels, mit dem das Kanalnetz entlastet werden soll. Dies sei aus zweierlei Gründen erforderlich, wie der städtische Bauleiter Peter Polak erläutert: Zum einen diene es dem Hochwasserschutz, zum anderen der Verbesserung der Entwässerungsstandards im Innenstadtbereich. Damit soll künftig vermieden werden, dass, wenn zu schnell zu viel Regen fällt, Schmutzwasser ungefiltert in die Murg geleitet wird.

Das Pumpwerk - am ehemaligen Parkplatz an der Einmündung zur Murgstraße - ist nun der zweite Bauabschnitt in diesem Paket. Zuerst waren im Zuge der Erneuerung der Badener Brücke unterirdische Bauwerke errichtet worden, die für einen Kanalstauraum benötigt werden. Der wiederum wird - als dritter Bauabschnitt - im Rahmen der Sanierung der unteren Kaiserstraße frühestens im kommenden Jahr im Untergrund gebaut.

Das Hochwasserpumpwerk an der Murg selbst, das seit Anfang Juli errichtet wird, soll Ende des Jahres fertiggestellt sein. Sechs Meter ragen die Außenwände zwischen Murgdamm und Wohnbebauung derzeit noch in die Höhe, die Seiten messen 7,70 auf 13 Meter. Dabei war ursprünglich vorgesehen, dass die Baustelle konventionell ausgegraben und die Pumpstation in der Grube errichtet wird. Dafür hätte man Spundwände einbringen und das Grundwasser absenken müssen. Stattdessen kam der jetzt ausgeführte Sondervorschlag der Firma Hartlieb aus Bruchsal aufs Tapet. Damit, so bestätigt Polak, fahre man sogar günstiger. Nach Fertigstellung der Außenschalung wird das Ganze betoniert, sobald der Beton ausgehärtet ist, wird das Konstrukt langsam versenkt. Anfang/Mitte September soll es so weit sein. Das wird dann einige Tage dauern, wie Matthias Hafner von der Baufirma erläutert. Dafür wird zunächst ein kleiner Bagger per Kran in die Hülle hinabgelassen, um Erde auszugraben; liegt die Außenwand bereits tiefer, greift ein größerer Bagger von außen mit hinein. Am Ende, so versprechen die Verantwortlichen, werden nur noch Schachtdeckel und Einstiegsöffnung zu erkennen sein.

Es ist nicht das erste Bauwerk in Rastatt, das auf diese Weise entsteht - Polak erinnert an eine kleinere Pumpstation an der Straße "Am Gedenkstein" und das Regenklärbecken Plittersdorf - gleichwohl galt auch hier nun wieder: Keine Tiefbaustelle ohne Überraschungen. Dieses Mal waren die Arbeiter auf die Fundamente des 1870er-Kriegerdenkmals gestoßen, das einst an dieser Stelle stand und in den 50er Jahren abgebaut worden war - längst war das Monument zu diesem Zeitpunkt umstritten (man sieht: auch die aktuelle Diskussion um das Denkmal auf dem Postparkplatz ist nicht neu). Das warf die Arbeiten um etwa zwei Wochen zurück, erhaltenswert sei das Fundament nicht gewesen.

Während der Bauarbeiten bleibt die Murgstraße überwiegend befahrbar, nur beim Abladen von Materialien und Bauteilen sind kurzzeitige Sperrungen vorgesehen. Trotzdem geht es dort eng zu. Just gestern schrammte ein Lkw beim Vorbeiquetschen den Balkon des gegenüberliegenden Hauses sowie die Baustelleneinrichtung - und fuhr davon.