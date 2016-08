Automobile, die als Legenden gelten

(fuv) - Historische Fahrzeuge vor historischer Kulisse: Gestern war die Oldtimer-Rallye "Raid Suisse-Paris" zum ersten Mal in der Barockstadt zu Gast. Sie findet bereits zum 26. Mal statt. Gestartet wird sie alljährlich in Basel und führt dann über verschiedene Zwischenstationen nach Paris. Rund 1000 Kilometer müssen die historischen Autos bewältigen. Allerdings endet die Wettfahrt in diesem Jahr wegen der Sicherheitslage in der französischen Hauptstadt erstmals in Versailles.

Im Rastatter Schlosshof konnten Fans eintauchen in Zeiten des Automobilbaus, in denen technische Neuerungen und außergewöhnliche Designs wahre Kunstwerke hervorbrachten: Automobile, die heute als Legenden gelten. Viele Rastatter hatten den Weg in den Ehrenhof gefunden und schufen für die Protagonisten einen würdigen Rahmen. "Oh" und "ah", "guck mal", "klasse": Das war häufig zu hören, als wieder einer der Oldtimer hereingefahren kam.

92 klassische Automobile sind es insgesamt, die an der Rallye teilnehmen. Darunter so seltene und teure Klassiker wie ein Mercedes 300 SL mit Flügeltüren, das erste Auto mit Einspritzmotor, wie Besitzer und Fahrer Jon Biveroni aus der Schweiz betonte. Wer so einen SL besitzen möchte, muss je nach Zustand zwischen einer und vier Millionen Euro anlegen. Einer der beeindruckendsten Oldies war sicherlich ein Bentley Le Mans 8. Das schicke Ungetüm aus dem Jahr 1941 wird von einem Achtzylindermotor mit 220 PS auf 160 km/h beschleunigt.

Im Schlosshof gaben die Fahrer der Oldtimer meist gerne Auskunft. Eine ganz besondere Begegnung hatten der Belgier Peter van Speybroeck und sein Porsche 956 B Cabrio: Daniel Ponto aus Karlsruhe sprach den Belgier an und erklärte ihm, dass er sein Auto gebaut habe. Er hat an der Karosserie des Porsche gearbeitet. Diese stammt vom Heilbronner Karosseriebauer Drauz, und Ponto machte dort eine Lehre. "Da wird man wieder jung", strahlte der Senior.

Im Ehrenhof gaben sich Seltenheiten, aber auch "normale" Oldtimer wie ein Karman Ghia, mehrere MGs oder ein Citroen 2CV, eine Ente, die Ehre.

Und als die ersten Oldies schon wieder aus dem Hof Richtung Übernachtungsziel Karlsruhe starteten, kam noch ein ganz besonderer Veteran vors Schloss gefahren: Ein Jaguar D-Type mit der charakteristischen Heckflosse. Der Rennwagen gehört dem Schweizer Patrick Bucher, der ihn selbst restauriert hat, wie er erzählt. 250 Stundenkilometer schafft der Jaguar. Und Buchers D-Type hat in den 50er Jahren dreimal die "24 Stunden von Le Mans" gewonnen. Zwischen drei und vier Millionen Euro kostet so ein Renner.