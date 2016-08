Knapp fünf Kilo Elektroschrott pro Einwohner

(dm) - Rund 235 Tonnen Elektroschrott sind im vergangenen Jahr bei der städtischen Sammelstelle an der Oberwaldstraße in Rastatt abgegeben worden, das sind rechnerisch 4,8 Kilo pro Einwohner. Die Menge ist demnach rückläufig: Im Vorjahr waren es knapp 250 Tonnen (5,3 Kilo je Einwohner), im Jahr 2013 sogar rund 300 Tonnen (6,3 Kilo je Einwohner), wie die städtische Pressestelle auf Nachfrage des BT erläutert.

Trotz Rückdelegierung der Müllabfuhr an den Landkreis zum 1. Januar 2012 hält die Stadt entsprechend einem Gemeinderatbeschluss den für die Bürger kostenlosen Service aufrecht; seit Dezember 2012 befindet sich die Elektroschrottsammelstelle auf dem Gelände der Stadtgärtnerei. Man sieht dies als Zugeständnis für die Rastatter Einwohner, wobei die Stadt nur Gelände und Personal bereitstellt, für die Entsorgung aber der Landkreis verantwortlich ist.

Eine Ausweitung des Services ist für die Stadtverwaltung auch vor diesem Hintergrund indes kein Thema - dies geht aus einer Antwort an Stadtrat Karl-Ludwig Hauns (FW) hervor, der die Anfrage gestellt hatte, ob es möglich sei, dass die Stadt eine jährliche Abholung von Elektroschrott bei älteren und hilfsbedürftigen Menschen einrichtet. Die Stadt sagt Nein.

Sie verweist zum einen auf Altgeräte-Rücknahmepflichten des Handels, die seit Herbst 2015 gelten, und darauf, dass man Haushaltsgroßgeräte, Kühlgeräte, Geräte der Unterhaltungselektronik, Computer, Bildschirme und Haushaltskleingeräte im Landkreis Rastatt auch im Rahmen der Sperrmüllentsorgung abholen lassen kann (allerdings gebührenpflichtig: derzeit 35 Euro bis zehn Kubikmeter).

Sollte der Gemeinderat dennoch beschließen, die von Hauns angefragte Leistung anzubieten, würde dies laut Schätzung der Stadtverwaltung rund 2600 Euro pro Sammelaktion kosten. Auch organisatorisch sähe OB Hans Jürgen Pütsch Unwägbarkeiten: Ein Abholen der Geräte aus Wohnungen scheide aus, zum einen aus versicherungstechnischen Gründen, zum anderen, weil man dann möglicherweise in einen Wettbewerb mit Entrümpelungsfirmen treten würde. Wenn aber eine Sammlung also nach Art des Sperrmülls organisiert würde - die Geräte würden draußen zur Abholung bereitgestellt -, wäre nicht zu erkennen, ob diese zu einem Einwohner gehören, der aus dem berechtigten Personenkreis stammt (also hilfsbedürftig ist). Die Aktion könnte mit einer Sperrmüllabholung verwechselt werden - Fremdsperrmüll, der dazu gestellt würde, müsste stehengelassen werden - und würde schließlich der Straßenreinigung zur Last fallen. Aber wie dem auch sei: Der Fachbereich Technische Betriebe, so der OB, habe derzeit ohnehin "weder die materiellen noch personellen Kapazitäten, um diese zusätzliche Aufgabe bewältigen zu können".