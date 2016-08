"Team Hügelsheim" fährt erneut "Tour de Cartoceto"

Mittels Muskelkraft wollen die zehn Radsportbegeisterten in den kommenden Tagen in ihren mit Sternen übersäten blau-gelben Trikots der italienischen Partnergemeinde einen Besuch abstatten. Motiviert von der erfolgreichen "Erstbefahrung" im Jahr 2003 fasste man im Spätjahr 2015 im Radfahrteam die Neuauflage der sportlichen Hochleistung ins Auge. Claus-Peter Dreher, Patrick Krieg, Patrick Siegel, Armin Diebold, Mark Cybulski, Manfred Kopp, Peter Pollinger, Eberhard Schell, Roland Siegel und Christoph Rösinger haben seither jeweils rund 5000 Trainingskilometer hinter sich gebracht. In verschiedenen Rundfahrten und bei einer Trainingswoche an Ostern auf Mallorca hat man sich die notwendige Fitness für die Tour antrainiert.

Macher und Organisator der Italientour ist Roland Siegel, der mit 68 Jahren als Senior der Truppe zusammen mit Patrick Siegel und Peter Pollinger bereits 2003 am Start war. "Nach dem Training haben wir oft von der tollen Fahrt 2003 geschwärmt. Und so ergab sich die Idee, nochmals als Zeichen der Verbundenheit nach Italien zu fahren", erinnert sich Roland Siegel. Benjamin der Fahrertruppe ist mit 34 Jahren Christoph Rösinger, der seit zwei Jahren dem Radsport-Team angehört. "Das Training im Team macht riesig Spaß. Die Tour ist sicher die sportliche Herausforderung überhaupt für uns", so Rösinger. Stehen doch acht Tage lang jeweils Etappen von über 100 Kilometern auf dem Programm.

In einer detaillierten Ausarbeitung haben Siegel und Rösinger für ihre Mitfahrer die exakten Streckendaten zusammengestellt. Dass auch der Spaß nicht zu kurz kommt, zeigen neben den aufgelisteten Kilometern und den 7000 zu knackenden Höhenmetern auch die eingeplanten 50 Pinkelpausen.

Bis zu 120 Kilometer pro Übungseinheit waren in den vergangenen Trainingswochen angesagt. Und so hatten sie dabei schon lange das "Flachland" verlassen und übten verstärkt das "Kraxeln" am Berg. Denn vor dem sonnigen Süden heißt es noch bei der Königsetappe am Sonntag in der Schweiz, den Gotthard-Pass mit seinen über 2000 Höhenmetern zu überwinden. "Der Alpenpass ist einfach ein Muss für uns Radfahrer. Das erhabene Gefühl nach dem Anstieg ist unbeschreiblich", ist sich die Truppe einig. Start war am gestrigen Freitag am Hügelsheimer Rathaus. Zwischenstopps sind in Sisikon, Roveredo, Brembate, Cicognara di Viadana, Mordano und Rimini eingeplant. Begleitet wird die Truppe von Peter Benz und Jürgen Schillinger, die als Serviceteam für eintretende Plattfüße und die Versorgung zuständig sind. "Bis zu zehn Liter Wasser am Tag" sind pro Fahrer auf der Tour eingeplant. Vor der freudigen Umarmung im fernen Italien (voraussichtlich am 26. August) ist deshalb noch jede Menge Schwitzen angesagt.

War vor 13 Jahren noch Bürgermeister Reiner Dehmelt mit auf der Tour, so ist er dieses Mal beruflich verhindert. Bei seinem italienischen Kollegen Enrico Rossi hat er aber vorab schon das Kommen der Hügelsheimer Pedalos in den Terminkalender eintragen lassen.