Ahnentafeln reichen bis ins Jahr 1595

Bietigheim - "Bilder der Heimat sind Bilder fürs Herz": Unter diesem Motto zeigt Gemeinderatsmitglied und Ur-Bietigheimer Karl Rittler eine Auswahl alter Bilder seiner Heimatgemeinde. Diese Ausstellung mache die Liebe von Rittler zu seiner Heimatgemeinde deutlich, würdigte Bürgermeister Constantin Braun bei der Vernissage die Arbeit.

Mit der Bilderpräsentation wurde der Reigen der Feierlichkeiten zu 1025 Jahre Bietigheim fortgesetzt. Bereits im März hatte Karl Rittler anlässlich des 1025. Geburtstags der Gemeinde zu einem Dialektabend eingeladen.

Auch bei diesem Anlass hatte Rittler von der Liebenswürdigkeit, die seine Heimatgemeinde mit dem Dialekt zum Ausdruck bringe, gesprochen. Denn: Die Mundart Sprache sei eine lebendige Form, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Oft ließen sich Gefühle im Dialekt treffsicherer artikulieren. Dieser Ausdruck der Gefühle zu seiner Heimat, könne durch historische Fotografien und Vergleiche von Bildern von "Einst und Jetzt" im Sinne des Worts bildlich gemacht werden, erläuterte Rittler bei der Vernissage.

Dass dies dem Heimathistoriker gelungen ist, davon können sich nun auch die Bürger zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses im Bürgersaal noch bis zum 15. September selbst ein Bild machen.

In der Tat gelang es Karl Rittler, eine Bilderfolge zusammenzustellen, die bis in das 19. Jahrhundert zurückgeht. Rittler und sein Nachbar Martin Dürrschnabel machten sich nicht nur die Mühe, einfach Bilder auszuwählen, sondern alle Bilder mit Untertitel und zum Teil auch Namen der Abgebildeten zu unterlegen. Interessant und aufschlussreich sind auch die Gegenüberstellungen und Fotografien von "Einst und Jetzt". So zum Beispiel die historischen Gebäude wie das Rathaus, die Grundschule und der Tabakschuppen.

Interessant sind auch Bilder mit Urkunden, die die Auszeichnungen Bietigheimer Bürger beurkunden sowie Auszüge von Gemeindeanzeigen, die bis in die Zeit zum Ersten Weltkrieg zurückreichen. Hier kann man Anekdoten und Geschichten lesen, die so heute nichtmehr denkbar wären. So zum Beispiel auch der Strafzettel, den ein Bietigheimer Bürger erhielt, der seine Fenster im Krieg nicht genügend verdunkelt hatte oder die Gratulationsurkunde, die die Gemeinde dem Kaiser zu einem Jubiläum zukommen ließ.

Karl Rittler habe der Ge-meinde mit dieser Ausstellung ein schönes Geschenk gemacht, betonte Rathauschef Braun. Zudem habe er sich die Mühe gemacht, Ahnentafeln von Bietigheimer Bürgern - unter anderem mit den Nachnamen Rittler und Schmitt - aufzustellen, die bis in das Jahr 1595 zurückreichen.

Der Name Rittler kommt beispielsweise aus dem Bezirk Kempten und wurde 1741 erstmals in der Hardtgemeinde erwähnt. Darüber hinaus stellte Rittler fest, dass die einstige Schlagersängerin Doris Day auch in der Region ihre Wurzeln hat.

Mit dem Bietigheimer Wörterbuch, das Karl Rittler unlängst veröffentlichte und dem Dialektabend, den man am 17. November wiederholen wird, sei nun die Bilderausstellung eine Visualisierung der Heimatgeschichte gegeben. Natürlich sei es möglich, das interessierte Bürger Bilder nachmachen lassen können, versprach Karl Rittler, der schon als kleiner Junge eine große Vorliebe für Geschichten und Lieder aus der Heimat hatte.

Großes Interesse habe er außerdem an all den Bildern, die "auf keinen Fall entsorgt werden sollen, sondern bei ihm einen guten Platz finden" werden.