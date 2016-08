Lieber schwitzen statt sitzen

Rastatt - Er hat Hecken gestutzt, Unkraut gejätet, den Fußballplatz gezettelt, Müll aufgesammelt und mehr: 180 Stunden lang hat Sascha T. auf dem Gelände des Rastatter SC/DJK mit Arbeiten verbracht. Nicht ganz freiwillig. Anstatt eine Geldstrafe zu bezahlen, zu der er vom Gericht verurteilt worden war, hat er gemeinnützige Stunden abgeleistet. "Schwitzen statt sitzen" heißt das dazugehörige Programm; der hiesige Bezirksverein für soziale Rechtspflege hat den Mann vermittelt; er ist damit einer von zuletzt rund 300 Fällen jährlich.

Arbeitsstunden in Vereinen oder Organisationen absolvieren: Zum Großteil trifft dies Verurteilte, die dadurch die Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe abwenden können, die droht, wenn sie die verhängte Geldstrafe nicht bezahlen können. Eine weitere Klientel sind Jugendliche und Erwachsene, die die Stunden aufgebrummt bekommen haben, zum Beispiel in Zusammenhang mit einer Bewährungsstrafe.

Von der Idee können alle profitieren: Der Staat, weil damit unter anderem Haftkosten gespart werden, wie das Landes-Justizministerium erläutert (in den letzten Jahren jeweils rund 1,5 Millionen Euro pro Jahr), die Betroffenen, denen Gefängniserfahrungen erspart bleiben und die sozial vom Projekt profitieren können, gemeinnützige Organisationen, weil es diesen hilft, die im Vereinsleben anfallenden Arbeiten erledigt zu bekommen.

Gleichwohl gibt es "blinde Flecken" auf der Programm-Landkarte, wie der Vorsitzende des Bezirksvereins für soziale Rechtspflege Baden-Baden/Rastatt, Leonhard Christ, weiß. Zwar bekomme man die Arbeitsstunden-Klientel in der Regel unter. Dennoch gebe es weiteren Bedarf an gemeinnützigen Vereinen oder Organisationen, die sich daran beteiligen - gerade im Murgtal, nennt Christ ein Beispiel. Schließlich sei man auch darauf angewiesen, Jugendliche, die nur eingeschränkt mobil sind, in der Nähe ihres Wohnorts einsetzen zu können. Die Institutionen, in die man Betroffene vermittele, reichten von Sportclubs über Tierheim und Feuerwehr bis hin zu Moscheevereinen oder Pflegeheimen.

In den drei Amtsgerichtsbezirken Rastatt, Baden-Baden und Gernsbach habe man im vergangenen Jahr insgesamt 290 Straffällige vermittelt, im Vorjahr waren es 305, so Christ. Diese leisteten im vergangenen Jahr zusammen 25791 Arbeitsstunden, im Vorjahr 25497. Aber auch vom Landratsamt (Jugendgerichtshilfe) und von der Jugendarrestanstalt, wo Christ Sozialarbeiter ist, kommen junge Menschen in Arbeitsstunden.

Ein Vorreiter auf Vereinsseite war in dieser Hinsicht der Rastatter Turnverein (RTV). Vor rund 15 Jahren hat man dort auf Nachfrage seitens der Justiz begonnen, Straffällige für gemeinnützige Arbeit aufzunehmen - nach einem Vorfall bei einer RTV-Veranstaltung "durften" die wegen Körperverletzung Verurteilten ihre Arbeitsauflagen direkt vor Ort und Stelle abarbeiten. Inzwischen komme der Verein auf durchschnittlich rund 6000 Arbeitsstunden jährlich, die auf seinem und dem benachbarten Areal absolviert werden, hauptsächlich die Pflege des Geländes, aber je nach Fähigkeit auch handwerkliche Tätigkeiten sind gefragt, erläutert RTV-Geschäftsführer Matthias Reiche. Auch außerhalb des Vereinsgeländes.

"Klientel wird zunehmend jünger"

Als Club, der mit öffentlichen Geldern subventioniert wird, sehe man sich entsprechend der Allgemeinheit verpflichtet, betont Reiche. In diesem Jahr waren es bereits 47 Straffällige, die bei ihm ihre Stunden durchlaufen haben. Jugendliche, Heranwachsende - zunehmend jünger und weiblicher sei die Klientel in den vergangenen Jahren geworden -, querbeet durch alle Nationalitäten. Das bedeutet im Umkehrschluss: Viel Verwaltungs- und Betreuungsaufwand, der bewältigt werden muss, auch Arbeitsgerät und Materialien wollen vorgehalten werden - und man muss mitunter motivierend auf die jungen Menschen einwirken, die sich ja oft zu Unrecht verurteilt fühlen.

Möglicherwiese ein Grund, warum manche Vereine davor zurückschrecken. Auch RSC/ DJK-Geschäftsführer Dietmar Rieble weiß, wie viel Zeit es kostet und Flexibilität es erfordert, stellenweise sechs Tage die Woche da zu sein, um die Arbeitsstunden zu betreuen und abzurechnen. Gleichwohl sieht er den Nutzen, den auch sein Verein von dem Programm hat, direkt vor Augen: Rund 40000 Quadratmeter Gelände mit Baumbewuchs, Hängen und Umzäunung: Das so in Schuss zu halten, würde man allein mit Vereinsmitgliedern wohl nicht hinkriegen. 15 bis 20 Leute haben rund 3500 Stunden im vergangenen Jahr im Münchfeld abgearbeitet.

"Sehr gut aufgenommen" hat sich Sascha T. dort gefühlt, der betont, dass ihm der Arbeitseinsatz moralisch viel gebracht habe. Er gehört zu denen, die positive Eindrücke mitnehmen und hinterlassen. Natürlich gibt es auch die, die gar nicht erst antreten oder anderweitig unzuverlässig sind. Manchmal erwachsen aber bleibende Beziehungen aus der einstigen "Strafarbeit". Reiche nennt das Beispiel eines Mannes, der beim Bau der Vereinshalle mitgeholfen und dann schlicht nicht aufgehört hat, als seine Stunden abgearbeitet waren.