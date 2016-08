Charmantes Zuhause mit Gleisanschluss

Rastatt - Wer hat schon ein Zuhause mit Gleisanschluss? Bei Christina Moderhack könnte der Zug zumindest theoretisch haltmachen, denn die Schienen führen direkt an ihrer Terrasse vorbei. Die Künstlerin lebt seit 2010 im alten Bahnhof in Wintersdorf: Ein romantisches Relikt aus alten Eisenbahntagen. Als Mieterin des Bahnhofs hat sie aus dem Gebäude und dem Gelände drum herum mit viel Kreativität und Sinn fürs Detail ein charmantes Refugium gemacht, in dem sie gerne wohnt und arbeitet.

Der schmucke Ziegelsteinbau erinnert an die wechselvolle Geschichte der deutsch-französischen Grenze. Er wurde 1895 errichtet und liegt an der strategischen Bahnlinie, die das Deutsche Kaiserreich baute, um im Kriegsfall Soldaten an die Westgrenze bringen zu können. Das Elsass gehörte ab 1871 (wieder) zu Deutschland. Nach dem Ersten Weltkrieg war der Wintersdorfer ein Rangier- und Zollbahnhof. 1951 aber wurde der Zugverkehr eingestellt. Hin und wieder machen noch Eisenbahnfreunde mit historischen Dampfloks am alten Bahnhof Station, aber auch das ist sehr selten geworden. So wohnt Christina Moderhack sehr ruhig in ihrem Bahnhof. Es sei denn, sie lädt Gäste ein. Das hat bei ihr auch eine berufliche Komponente. Denn die Künstlerin bietet in alten Bahnhof einwöchige Kunstkurse mit Yoga, Ausflügen und kulturellem Programm für bis zu fünf Personen an. Die Teilnehmer übernachten in einfachen, aber liebevoll eingerichteten und dekorierten Zimmern, die die Aura der Jahrhundertwende ausstrahlen. Denn viele historische Details haben sich in dem offenbar kaum je ernsthaft sanierten Bahnhofsgebäude erhalten. Wer die Türklinken und Fenstergriffe wohl schon alles in der Hand gehalten hat? Dass hie und da etwas Putz bröckelt oder ein bisschen Farbe abgeblättert ist, übersieht man entweder oder verbucht es unter "morbidem Charme". Außerdem gibt es hier viel zu gucken, weil viel Kunst an den Wänden hängt, eigene und solche von Künstlerkollegen. Die Gästezimmer befinden sich zum Teil in den beiden Obergeschossen, die früher sicher die Wohnung des Bahnhofsvorstehers waren, wie Moderhack vermutet. "Wenn alles belegt ist, schlafe ich selbst im VW-Bus." Die Künstlerin ist offenbar keine Prinzessin auf der Erbse.

Der größte Raum - vermutlich ein ehemaliger Wartesaal und später das Büro der Zollbeamten - ist heute Christina Moderhacks Atelier. Hier hat sie Platz und dank der großzügigen Fenster zum ehemaligen Bahnsteig auch viel Licht zum Malen. Gute Gründe für die gebürtige Frankfurterin, den Bahnhof vor sechs Jahren zu mieten und von Stuttgart nach Wintersdorf zu ziehen. Zuvor hatte das denkmalgeschützte Objekt sieben Jahre leergestanden. Klar, dass dann erst mal renovieren angesagt war, erzählt sie. Und noch heute gibt oder gäbe es immer etwas zu tun im und rund um den alten Bahnhof, denn ein großer Garten und einige Nebengebäude gehören zum Anwesen dazu: Vor- und Nachteile, die sie mit anderen Denkmalsbewohnern teilt. Einmalig sind natürlich die Gleise im Garten, die von der Deutschen Bahn in gewissen Abständen vom Unkraut befreit werden. In beide Richtungen kann man hier gleichsam in die Unendlichkeit schauen. Ein Blick, den Christina Moderhack gerne genießt. Dann bekommt sogar das oft neblig-graue Winterhalbjahr am Rhein eine romantische Komponente. Eher etwas für die Sommermonate ist es, rund um den alten Bahnhof zu feiern. Denn ihr Refugium bietet sie auch für Feste an.

