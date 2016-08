Gehirnjogging für Senioren Kuppenheim (ham) - Nachdem er in der Jugendarbeit der Schachgemeinschaft Rochade Kuppenheim immer wieder neue Talente entdeckt und fördert, will Thomas Braun nun Senioren für den Denksport begeistern. Bei der älteren Generation besteht allerdings nicht darin das Ziel, Turnierspieler auszubilden, sondern der Spaß und der gesundheitliche Aspekt sollen im Vordergrund stehen. Egal, ob Anfänger oder Gelegenheits- und Hobbyspieler - in der Gruppe sind alle aus dem Murgtal oder dem Raum Rastatt bei ihm willkommen. Schach hat viele positive Seiten. Es fördere die Konzentration, aktiviere und trainiere die "grauen" Zellen, betont Braun. Wer noch nie Schach gespielt habe, sei vermutlich überrascht, wie viel Spaß es mache. "Die Grundzüge des königlichen Spiels kann jeder mit einem Trainer lernen", meint der Rochade-Jugendtrainer und will die Hemmschwelle für Senioren abbauen. An zunächst zehn Nachmittagen zeigt Braun, wie Springer und Läufer ziehen oder ein Matt konstruiert wird auf den 64 Feldern. Die ersten Lektionen plant er für Mittwoch, 21. September, 17 Uhr, im Vereinsraum der Rochade Kuppenheim im Alten Kindergarten (Viktoriastraße 2 in Kuppenheim). Interessenten erhalten Informationen oder können sich bei Thomas Braun anmelden unter: (0151)14142788 oder per E-Mail: baeckereibraun@ aol.com. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben