Gebratenes Geflügel als Publikumsmagnet Steinmauern (fuv) - 4 500 Tiere werden es bis heute Abend sein, die beim Hähnchenfest in Steinmauern verzehrt werden. Das Fest rund um die "Gockler" vom Grill ist seit Jahren ein Publikumsmagnet, die Brathähnchen des Schützen- und Kleintierzuchtvereins Steinmauern sind in der Region berühmt. Seit Samstag drehen sich in der Murghalle des Flößerdorfs wieder die Grillmaschinen fast rund um die Uhr. "Am Samstag sind die Leute schon um 12 Uhr mittags Schlange gestanden", freute sich Wolfgang Reiß vom Organisationsteam und "Kompositeur" der Steinmauerer Brathähnchen-Gewürzmischung. 75 Kilogramm des Gewürzes werden über das Fest verbraucht. 145 Helfer des Kleintier- und Schützenvereins sorgen während der drei Festtage dafür, dass der Hähnchenstrom nicht abreißt. Für die musikalische Umrahmung des Hähnchenessens waren am Samstag wieder die "T-Bones "mit ihrem Schlager- und Tanzmusik-Repertoire zuständig; sie spielen außerdem heute Abend ab 19 Uhr zum Festausklang. Gestern spielte die "Schlechtwetterkapelle" aus Wagshurst auf.