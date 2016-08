Jugendtheater bringt Klassiker auf Bühne

Nach der Produktion "Romeo und Julia" im Jahr 2013, für die das Jugendtheater Rastatt den Landespreis für Amateurtheater in der Kategorie "Theater mit Kindern und Jugendlichen" gewonnen hat (wir berichteten), nimmt sich die Gruppe unter Leitung der Theaterpädagogin Jacqueline Frittel nun zum zweiten Mal eines "Klassikers" an. Wie "klassisch" die Inszenierung genannt werden kann, darf das Publikum bei der Premiere am Mittwoch, 14. September, in der Reithalle Rastatt selbst beurteilen, schreibt das Ensemble in einer Ankündigung.

Abermals steht das Thema Liebe im Mittelpunkt der Handlung: Effi Briest ist siebzehn, als sie den mehr als doppelt so alten Baron Geert von Innstetten heiratet, in den ihre Mutter Luise in jungen Jahren selbst verliebt war. Nach der Hochzeit folgt sie ihrem Ehemann nach Kessin, einem kleinen Badeort in Hinterpommern. Effi, die sowohl nach Ruhm und Ehre als auch nach Abenteuer und Leidenschaft strebt, fühlt sich alsbald einsam in ihrer neuen Heimat. Doch nicht nur das: Gequält von Alpträumen und Ängsten klammert sie sich an ihren Gatten, der versteht, wie er seine Frau an sich binden kann - zumindest sieht das Major Crampas so. Während Innstetten sich um seine Karriere kümmert, beginnen Effi und der junge Familienvater Crampas eine lustvolle Affäre. Effi, belebt von der Leidenschaftlichkeit Crampas' und zugleich in steter Angst, dass ihre Liebschaft auffliegen könnte, ist letzten Endes erleichtert, als ihr Ehemann nach Berlin ins Ministerium berufen wird, wo sich die kleine Familie ein neues Leben aufbaut - bis Innstetten Jahre später in Effis Nähkästchen alte Liebesbriefe von Crampas findet.

Fontane spielt in seinem Roman "Effi Briest", den Frittel für ihre Inszenierung dramatisiert hat, mit unterschiedlichen Erzählformen und Stilmitteln. Unter anderem tauchen eine Reihe von Symbolen und Metaphern auf. Das Jugendtheater Rastatt hat sich für seine Inszenierung neben der "Schaukel" das Symbol "Kreis" herausgegriffen, das als solches zwar nicht direkt bei Fontane auftaucht, die Gruppe aber dennoch hinsichtlich ihrer Arbeit an "Effi Briest" inspiriert hat. "Denn der Kreis als Symbol bewegt uns Menschen seit jeher", schreibt die junge Theatertruppe: "Assoziationen gibt es viele: Der Kreis als Symbol der Zeit, der Ewigkeit, der Harmonie..." In Bezug auf "Effi Briest" könne der Kreis beispielsweise auch als Ehering interpretiert werden: Der Ehering als Symbol dafür, dass sich zwei Menschen "ein Leben lang" aneinander binden. Doch was bedeutet Bindung? Hingabe? Ausgeliefert sein? In diesem Zusammenhang nimmt sich das Jugendtheater Rastatt auch der Frage an, welche Bedeutung Macht und Gewalt innerhalb einer Liebesbeziehung haben können. Denn dass Liebe auch ein Spiel mit Macht und Ohnmacht sein kann, zeige sich in Fontanes "Effi Briest" auf ganz unterschiedliche Weise. So wirft Effis Mutter Luise beispielsweise ihrem Gatten vor, dieser habe "immer bestritten, dass die Frau in einer Zwangslage sei". Das ist nur eines von vielen Beispielen, in der der Kreis als Symbol für ganz unterschiedliche Themen und Belange in der Inszenierung auftritt. Darüber hinaus gibt es viele weitere Assoziationsmöglichkeiten.

Das Jugendtheater lädt zu seiner Premiere und den weiteren sieben Aufführungen ein. Versprochen wird ein intensiver Theaterabend, mal heiter, mal traurig, mit viel Tanz und Choreographie.

Nach der Premiere am 14. September finden weitere Vorstellungen am 15., 16., 17., 21., 22., 23. und 24. September in der Reithalle Rastatt statt. Einlass ist jeweils ab 18.30 Uhr, Aufführungsbeginn um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet ermäßigt fünf, regulär zehn Euro. Das Stück ist für Schüler ab der siebten Klasse geeignet. Für den Besuch einer Vorstellung im Klassenverband ist eine Anmeldung erforderlich. Reservierungen sind unter (0151) 17932138 möglich. Weitere Infos zum Stück sind im Internet zu finden.

www.leben-ohne-maske.de www.ensemble99.de