Vorübergehend zum Rückzug gezwungen Rastatt (dm) - Keine drei Wochen nach Eröffnung der Außenstelle des Landratsamts in der Schloss-Galerie Rastatt müssen zwei der drei dort angesiedelten Ämter vorübergehend wieder ausziehen: Grund ist ein Wasserschaden im dritten Obergeschoss des Gebäudes, wie die Behörde gestern mitteilte. Der Rückzug betrifft die insgesamt 18 Mitarbeiter des Kreisforstamts sowie Kommunal- und Rechnungsprüfungsamts; sie sind ab heute wieder im Landratsamt am Schlossplatz zu finden, und zwar in den ehemaligen Räumen des Straßenbauamts (zweites Obergeschoss des Gebäudeteils A). Das Straßenbauamt selbst, seit Anfang August ebenfalls in der Schloss-Galerie, kann derweil in der Außenstelle bleiben. Es sitzt im vierten Obergeschoss und ist daher nicht von dem Schaden betroffen. "Pech" sei das, kommentiert Pressesprecherin Gisela Merklinger gegenüber dem BT, zumal nun nicht nur der Rückumzug der zwei Ämter ansteht, sondern auch die weiteren Raumpläne im Hauptgebäude durcheinander gebracht würden. Ein zusätzlicher Stressfaktor: Wie berichtet, wurde die Einrichtung der Außenstelle erforderlich, weil das Landratsamt selbst inzwischen aus allen Nähten platzt: Dort sind inzwischen 74 Arbeitsplätze mehr belegt als beim Bezug im Jahr 2008 (663 sind es aktuell). Trotz "Nachverdichtung" - sieben Besprechungszimmer wurden aufgelöst, Einzelbüros mehrfach belegt, Plätze für Azubis in Kombizonen verlagert - war die Kapazitätsgrenze erreicht, kommen doch in diesem Jahr vor dem Hintergrund vermehrter Aufgaben im Zuge der Flüchtlingsunterbringung und -betreuung weitere 40 Arbeitsplätze hinzu. Im Hauptgebäude selbst stand im Zuge der Raumneuordnung und Optimierung ab September der interne Umzug von 150 Arbeitsplätzen auf dem Plan. Die neue Außenstelle in der Schloss-Galerie mit insgesamt rund 40 Arbeitsplätzen war am 4. August eröffnet worden. Der Wasserschaden wurde laut Mitteilung der Behörde im Zuge des vom Vermieter beauftragten Ausbaus der Räume zum Ämtersitz durch einen fehlerhaften Einbau einer Armatur verursacht. Trocknung der Räume und Behebung des Schadens werde den Schätzungen zufolge etwa zwei Monate in Anspruch nehmen. Die Eigentümer seien um schnelle Regulierung bemüht, die Zusammenarbeit sei gut, so Merklinger. Dinge, die man nicht zur täglichen Arbeit benötige, können dort weiter gelagert werden. Glück im Unglück: Die früheren Büros des Straßenbauamts im Hauptgebäude seien noch voll ausgestattet und einsatzfähig. Die Telefonnummern und E-Mail-Adressen der Ansprechpartner ändern sich im Übrigen nicht.