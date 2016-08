Vorbereitungen laufen seit einem Jahr

Alle fünf Jahre verwandeln sich die Straßen von Elchesheim-Illingen in eine Flaniermeile - während in den vergangenen Jahren mal in Illingen, mal in Elchesheim gefeiert wurde, erstreckt sich das Dorffest in diesem Jahr im Bereich um den Rathausvorplatz, die Rheinwaldschule sowie rund um das Feuerwehrhaus. Seit über einem Jahr laufen die Vorbereitungen.

Neben einem umfangreichen musikalischen Programm auf den beiden Bühnen am Rathaus und am Feuerwehrgerätehaus, soll es ein "Künstlerdorf" und viele (Bewegungs-)Angebote für Kinder und Jugendliche geben. Auch das Kulinarische kommt nicht zu kurz. Für die Bewirtung zeichnen die Vereine der Doppelgemeinde verantwortlich. Für Nachtschwärmer gibt es eine Bar.

Los geht es am Samstag, 10. September, um 16 Uhr: Alle Kinder sind eingeladen, sich am Brezelsteckenumzug zu beteiligen, der am katholischen Kinderhaus, Feldstraße, startet und zum Festgelände führt. Brezeln werden gestellt, alle Kinder sind dazu aufgerufen, sich selbst einen fantasievollen "Stecken" zu basteln.

Die offizielle Festeröffnung auf der Bühne beim Rathaus übernimmt anschließend gegen 16.30 Uhr Bürgermeister Rolf Spiegelhalder. Für das musikalische Programm auf den beiden Bühnen konnten hauptsächlich Künstler gewonnen werden, die eine persönliche Verbindung zur Gemeinde haben, sei es, weil sie hier leben oder weil sie gebürtige Elchesheim-Illinger sind. Unter anderem treten die Bands Micro Motions, The five Ytongs, Tacheles, Cabanossi und Destiny Unknown auf. Als Solokünstler steht beispielsweise der Sänger und Songwriter Sebastian Niklaus auf der Bühne.

Peter Lehel, der sich deutschlandweit einen Namen als Jazzmusiker gemacht hat, spielt mit seinem Quartett am Sonntagmorgen ab 10.30 Uhr zum Jazzfrühstück auf dem Rathausvorplatz. Für die Bewirtung mit allem, was zu einem Frühstück gehört, sorgt das Gemeindeteam der katholischen Pfarrgemeinde.

Formation für Fest gegründet

Eigens für das Dorffest gegründet wurde die Formation "Mike un' mir", die sich ebenfalls aus lokalen Musikern zusammensetzt und am Samstag um 18 Uhr einen Auftritt auf der Rathaus-Bühne bestreitet. Das Tagesprogramm auf den Bühnen wird von den örtlichen Vereinen bestritten - neben dem Musikverein oder dem Handharmonikaclub "Edelweiß", treten hier auch die Mini- und Jugendgarde des Judoclubs Elchesheim-Illingen, die Parforcebläser Baden, das Kindergarten-Chörle oder die Mini-Tanzmäuse auf.

Ein weiterer kultureller Höhepunkt des Dorffests ist die Lesung, die Mundartdichter Valentin Hörig am Sonntag, 15.30 Uhr, im "Haus der Begegnung" anbietet.

Schon seit Monaten sind die Mitglieder des Ausschusses für Heimatgeschichte damit beschäftigt, historische Koch- und Backrezepte aus der Doppelgemeinde zusammenzutragen, die in einem Kochbuch gebündelt werden. Das Dorffest bietet den entsprechenden Rahmen, um das Werk zu präsentieren - am Sonntag, 12 Uhr, auf der Rathaus-Bühne. Die Kochbücher können während der Festtage erworben werden.

Im Künstlerdorf, das auf der Grünfläche zwischen Gemeindezentrum und Schule aufgebaut wird, zeigen die Kreativen aus Elchesheim-Illingen ihr Können: Das Portfolio umfasst Acrylbilder, Holzschnitte und Radierungen, Holz-Drechselarbeiten, Schönes aus Filz, Schmuck und Mosaike. Viele Stationen laden zum Mitmachen ein.

Apropos Mitmachen: Dazu sind besonders die kleinen Festbesucher eingeladen. Im Künstlerdorf gibt es für sie verschiedene Bastel- und Malaktionen, wo sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Gemäß dem Motto "Unser Dorf bewegt sich" gibt es für Kinder und Jugendliche einen Spendenlauf rund um die Rheinwaldschule (bei schlechtem Wetter in der Turnhalle): Dieser findet am Samstag von 16 bis 19 Uhr statt. Mitmachen kann jeder - er muss sich nur einen Sponsor suchen, der für die gelaufenen Runden einen kleinen Obolus spendet. Auch Bürgermeister Spiegelhalder und Schulrektorin Ingrid Bitterwolf werden nach der offiziellen Festeröffnung eine Runde drehen; der Erlös kommt bedürftigen Kindern zugute.

Die Sporthalle der Rheinwaldschule verwandelt sich ab Sonntag, 14 Uhr, in einen Urwald: "Wir bewegen uns durch den Rheinwalddschungel" heißt es, wenn ein Spiel- und Spaßparcours die kleinen Besucher zum Turnen einlädt. Getobt werden darf an beiden Festtagen auf der Hüpfburg der Evangelischen Pfarrgemeinde. Für die ganz kleinen Besucher gibt es ein Kinderkarussell.

Am Sonntagabend klingt das Dorffest aus. Bleibt nur noch die Hoffnung auf gutes Gelingen. Immerhin soll das Fest eine "Generalprobe" sein: 2021 gibt es in der Doppelgemeinde nämlich ein historisches Datum zu feiern: Der Zusammenschluss der beiden Gemeinden Elchesheim und Illingen jährt sich dann zum 50. Mal.