Tauchgang mit vollem Armeinsatz

Muggensturm/Gaggenau - Die schwerste Aufgabe des Tages? Michael Stuhl überlegt nicht lange. "Definitiv in den Neoprenanzug reinzukommen", grinst er, zeigt auf den hautenganliegenden Stoff und fügt hinzu: "Der sitzt." Mittlerweile steht er schon bis zur Brust im Wasser des Kuppelsteinbads im Gaggenauer Stadtteil Ottenau und kann etwas durchschnaufen, während ihm Tauchlehrer Rudi Gastl mit dem Atemregler und der Taucherbrille hilft.

Fast ein halbes Jahr ist vergangen, seitdem Stuhl seine Ausbildung beim Muggensturmer Tauchclub "Koralle" angefangen hat. Einige Male war er bereits im Wasser, hat Fortschritte gemacht und Rückschläge erlebt. Für den 46-Jährigen ist die Tauchausbildung immer noch etwas Besonderes. Denn von Geburt an hat er eine spastische Lähmung der Beine, eine Hüft- und Beckenfehlstellung sowie eine Verkrümmung der Wirbelsäule - und ist somit auf Krücken angewiesen. Im Muggensturmer Tauchclub ist er zudem der Erste, der an der speziellen Ausbildung für Menschen mit Behinderung teilnimmt. Und: Die Ausbildung ist ein Alleinstellungsmerkmal für den Verein, da sie in der Region einzigartig ist.

Nachdem die Neopren-Tauchhaube, Brille und Pressluftflaschen sitzen, geht es für Stuhl an diesem Nachmittag zum ersten Mal unter Wasser. Zwischen 30 und 45 Minuten üben der 46-Jährige sowie zwei Tauchlehrer, wie man durchs Wasser gleitet und in bestimmten Notsituationen reagiert. Stuhl lernt, wie man die Brille unter Wasser ab- und wieder aufzieht, wie man sich mit einem Taucherkollegen den Atemregler teilt, wenn die eigene Pressluftflasche leer ist, welche Unterwasserzeichen es gibt und wie man sich austariert, um durchs Wasser zu schweben. Die Schwierigkeit für ihn: Während sich die anderen Taucher hauptsächlich mit den Beinen fortbewegen, muss er die Arme nehmen.

Luftblasen perlen an die Wasseroberfläche, während die Taucher durchs Becken gleiten. Einige Jugendliche stecken immer wieder die Köpfe ins Wasser, um durch ihre Schwimmbrillen genau zu beobachten, was sich dort unten abspielt.

Nach einer Weile tauchen Michael Stuhl und die Trainer des Tauchclubs "Koralle" wieder auf. Zeit für eine kleine Manöverkritik. Tauchclub-Vorsitzende und Ausbilderin Elke Kaiser erklärt dem 46-Jährigen, wie er seine Arme bewegen soll. "Das üben wir noch mal", betont sie, und dann geht es für die Taucher wieder nach unten.

Nach einer weiteren Übungsrunde ist für heute Schluss. "Das Wasser wird immer kälter", erklärt Kaiser, warum man nicht ewig im Becken bleiben kann. Angeblich habe es 23 Grad. "Aber ich glaube das nicht", schmunzelt sie.

Neue Rollstühle enorme Erleichterung

Mithilfe eines speziellen Rollstuhls befördern die Tauchlehrer Rudi Gastl und Ralf Arndt Michael Stuhl aus dem Wasser. Zwei solcher Rollstühle hat der Verein angeschafft - und sie sind eine enorme Erleichterung für die Ausbildung von Menschen mit Behinderung. 6 000 Euro haben die beiden Rollstühle gekostet. "Ohne Spenden wäre die Anschaffung nicht möglich gewesen", betont Elke Kaiser. Denn 5 000 Euro kamen von der Pro-Cent-Aktion von Daimler. Den Rest steuerte der Tauchclub bei. Die Rollstühle sind speziell für den Einsatz im Wasser und am Ufer gemacht, und haben dafür beispielsweise größere Reifen, um etwa an einem Baggersee über Sand ins Wasser fahren zu können. "Ohne die Rollstühle wäre die Tauchausbildung für Menschen mit Handicap nicht möglich gewesen", ist Kaiser dankbar.

Während sich die Taucher aus den nassen Neoprenanzügen schälen, zieht Stuhl eine kleine Bilanz des Tauchgangs. "Ich weiß, welche Dinge noch zu üben sind", sagt er. Später wird er in sein Tauchtagebuch schreiben: "Am heutigen Tag habe ich gelernt, gerade unter Wasser nicht alles auf einmal zu wollen. Immer schön eins nach dem anderen."

Das Tauchtagebuch, das der 46-Jährige dem Verein zur Verfügung stellt, sowie all seine weiteren Erfahrungen sollen dem Tauchclub "Koralle" helfen, die Ausbildung für Menschen mit Behinderung weiter zu optimieren. Denn: "Wir haben bereits eine weitere Anfrage", berichtet Kaiser. Eine Studentin aus Villingen-Schwenningen, die seit einem Unfall querschnittsgelähmt ist, aber unbedingt das Tauchen lernen will, wurde auf die Ausbildung des Muggensturmer Vereins über das Internet aufmerksam. Und weil die Ausbildung von Menschen mit Behinderung in der Region so ziemlich einmalig ist, nimmt sie die Anfahrt von eineinhalb Stunden gerne in Kauf. Start ihrer Tauchausbildung ist im Januar.

Auch Michael Stuhl wird im nächsten Frühjahr mit Tauchgängen im Freiwasser weitermachen. Damit das bisher Gelernte nicht völlig in Vergessenheit gerät, wird aber auch im Winter weitergetaucht. Dann eben im Hallenbad in Rastatt. Und obwohl es noch das eine oder andere zu üben gibt, stellt Stuhl in seinem Tagebuch fest: "Das Tauchen macht mir nach wie vor Spaß. Mit der Zeit, mit Training und mit Geduld werde ich Stück für Stück ein guter Taucher werden."