Mittendrin im Geschehen



Von Mirjam Hliza Muggensturm - Leugnen lässt es sich nicht: Die Hauptstraße in Muggensturm ist gleichzeitig Hauptverkehrsweg im Ort - mit entsprechend viel Verkehr. Viele Anwohner sind sich dennoch einig: Wegziehen? Das können sie sich nicht vorstellen. Offen für Verbesserungen sind sie trotzdem. Und an einigen Stellen hat die Hauptstraße sich bereits stark gewandelt. "In den vergangenen Jahren wurde viel geleistet", unterstreicht Bürgermeister-Stellvertreterin Winfriede Fuchs im Hinblick auf Investitionen rund um das Rathaus und im Bereich der Bahnunterführung. Vor allem im Bereich des Rathauses habe die Hauptstraße ihr Gesicht verändert. Dort entstand eine große Fläche vor dem Gebäude, die unter anderem für den Adventsmarkt, Bürgerfeste, aber auch für Empfänge genutzt wird. Die vieldiskutierte Verschwenkung der Straße in diesem Bereich komme mittlerweile gut an. Auch im Bereich der Kartonagefabrik am Ortseingang von der B3 kommend habe sich viel verändert: So seien dort einzelne Wohnungen und neue Wohnhäuser entstanden. "Es ist ein angenehmes Bild, wenn man nach Muggensturm hineinfährt", findet Fuchs. Vor einigen Jahren wurde zudem die Bahnunterführung neu gebaut - "von der Höhe extra so, dass keine Lkw hindurchpassen", erzählt Fuchs. Seitdem fahren in der Straße in der Regel keine Lastkraftwagen mehr. Dennoch gebe es viel Verkehr. Denn die Hauptstraße wird von einigen als Zubringer in andere Ortschaften genutzt. Das merken die Anwohner, die entlang der Hauptstraße wohnen. Auch das Haus von Sigrid und Hans-Dieter Nuß steht dort. "Wir wohnen schon ein Leben lang hier", verdeutlichen die beiden. Hans-Dieter Nuß lebt seit seiner Geburt vor 60 Jahren an der Hauptstraße, 1984 zog seine Frau mit ein. An den Verkehr haben sie sich zwangsläufig gewöhnt. "Der ist schon immer da gewesen", erzählt Nuß. Früher durfte zwar schneller gefahren werden - es galt Tempo 50 - trotzdem klagt die Familie darüber, dass der Verkehr stetig zugenommen habe. Vor allem der Durchgangsverkehr sei mit dem Bau der Bahnunterführung gestiegen. Zwar dürfen die Fahrzeuge, die die Unterführung passieren wollen, maximal 3,2 Meter hoch sein. Dennoch klappe es nicht vollständig, den Schwerlastverkehr aus dem Dorf herauszuhalten. Sigrid und Hans-Dieter Nuß wünschen sich deshalb mehr verkehrsberuhigende Maßnahmen. "Wir wissen, dass wir an der Hauptverkehrsstraße in Muggensturm wohnen", betont Hans-Dieter Nuß. "Im Großen und Ganzen haben wir uns damit arrangiert." Denn: Woanders zu leben, können sich beide auch nicht vorstellen. Auch Ursula Schuon-Schorpp ist in der Hauptstraße groß geworden. In der Zeit, als sie das Elternhaus abriss, um an gleicher Stelle neu zu bauen, wohnte sie bei ihrem Bruder - und gelangte zu der Erkenntnis: "Ich muss in der Hauptstraße wohnen" - anstatt in einer Straße, in der nichts los sei. Auch die Mutter der 66-Jährigen hatte bis ins hohe Alter in dem Haus an der Hauptstraße gelebt und oft am Fenster gestanden. "Wir sind eben mitten im Geschehen", resümiert Schuon-Schorpp. Die Raserei der Autos stört sie aber manchmal doch. Denn eigentlich gilt in der gesamten Straße Tempo 30. Und auch mit der Parksituation ist Schuon-Schorpp öfters unglücklich. "Vor meinem Haus ist ein Halteverbot. Trotzdem parken die Leute dort immer wieder", erzählt sie. Und das behindere den restlichen Verkehr. Deshalb fordert Schuon-Schorpp Buchten, in die man bei Gegenverkehr ausweichen könne. "Wir haben Mordsverkehr", bestätigt die 75-jährige Erna Maurer. Seit 50 Jahren wohnt sie in der Hauptstraße. Aber auch für sie ist klar: "Mir gefällt es hier. Ich wollte gar nicht woanders wohnen." Anzahl der Geschäfte hat abgenommen Neben dem Verkehr hat die Hauptstraße mit einem weiteren Problem zu kämpfen, das auch die meisten anderen Gemeinden kennen: Immer mehr Geschäfte schließen. Zwar gibt es entlang der Hauptstraße noch vier Gasthäuser, eine Post, eine Bank, einen Backshop, ein Eiscafé und eine Metzgerei sowie einen Friseur, eine Apotheke, eine Tankstelle und einen Hofladen. Doch im Vergleich zu früher hat die Anzahl der Geschäfte stark abgenommen. Dass viele ihre Pforten für immer geschlossen haben, bedauert auch Bürger- meister-Stellvertreterin Fuchs. "Leider Gottes haben viele zugemacht." So habe es unter anderem in der Hauptstraße einen Supermarkt, eine weitere Bäckerei, ein Schuh- sowie ein Radgeschäft und viel mehr Gastronomie gegeben. Die Geschäfte fehlten vor allem den älteren Muggensturmern. Einige Geschäfte stehen noch immer leer, die Schaufenster sind mit Papier abgeklebt. "Wir vermissen die Geschäfte", sagt auch Anwohnerin Sigrid Nuß. Dadurch sei die Kommunikation im Dorf nicht mehr wie früher. "Damals ist man zum Einkaufen gelaufen oder mit dem Rad gefahren", erinnert sie sich. Heute benutzen die meisten dafür das Auto, weil die Geschäfte weiter außerhalb liegen. Und noch etwas bleibt den Muggensturmern nur in ihrer Erinnerung: Dort, wo heute die Sparkasse steht, war früher ein großes Lokal, so Bürgermeister-Stellvertreterin Fuchs. Jedes Wochenende traf man sich zum Tanz. "Dort haben sich viele Paare in und um Muggensturm herum kennengelernt", erinnert sie sich. Heute fungiert eher das Eiscafé "Ciao" als Treffpunkt, das an Sommertagen die Muggensturmer sowie Kunden aus der Umgebung anlockt. Giuseppe Cimino betreibt das Eiscafé seit 14 Jahren und ist zufrieden mit der Lage an der Hauptstraße. Nach seinem Geschmack könnte die aber noch belebter sein. "Die Geschäfte fehlen", findet er. Ein weiteres Geschäft, das schwerpunktmäßig Muggensturmer aufsuchen, ist Edgars Hoflädle, in dem es Kartoffeln, Obst, Gemüse, Fleisch und Bio-Käse gibt. "Den Laden gibt es schon seit 22 Jahren", betont Inhaber Edgar Kimmig. Mit der Lage des Geschäfts an der vielbefahrenen Hauptstraße ist er zufrieden. Dadurch kämen auch Auswärtige in seinen Laden. Ihm macht ein ganz anderes Problem zu schaffen: die Discounter auf der grünen Wiese. "Für spezialisierte Geschäfte, deren Angebot nicht so vielfältig ist, wird es dadurch immer schwieriger, sich zu halten", berichtet er. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben