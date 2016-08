"Stardrive" soll weitergehen Rastatt (sl) - Mit einer Finissage in Niederbühl ist gestern das Projekt "Stardrive III" zu Ende gegangen. Zumindest vorerst, denn die Verantwortlichen um Impulsgeber Joachim Weber wollen weitermachen. 30 Stromkästen im Rastatter Stadtgebiet sind in den vergangenen drei Sommern von professioneller Künstlerhand höchst unterschiedlich gestaltet worden (wir berichteten regelmäßig). Wenn Webers Vision Wirklichkeit wird, könnten es in den kommenden Jahren bis zu 100 werden. Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch unterstrich gestern den besonderen Stellenwert von "Stardrive" für die Stadt. Er dankte Weber, der die treibende Kraft auch hinter der Verwirklichung ist, außerdem dem Gewerbeverein RA³ und den Sponsoren - allen voran den Star-Energiewerken, die schließlich die Stromkästen zu Verfügung stellen. Geschäftsführer Olaf Kaspryk gab zu, dass diese grauen Zweckobjekte keine Schönheiten sind, ihre künstlerische Gestaltung aber nun zur Steigerung der Lebensqualität in Rastatt beitrage. Die Chefs anderer Energieunternehmen hätten schon nachgefragt, ob sie das Stromkästenprojekt kopieren dürfen. Gemeinsam mit Pütsch ist Kaspryk der Meinung, dass es ein Stromkasten-Projekt in dieser künstlerischen Qualität in Deutschland kein zweites Mal gibt. Bei den Künstlern handelt es sich teils um regionale Größen, es sind aber auch Namen von internationalem Klang darunter. So hat Weber für nächstes Jahr den Maler, Grafiker, Email- und Objektkünstler Moritz Götze aus Leipzig gewonnen. Ein Kunstwerk vor dem eigenen Haus Nach Stromkästen in der Innenstadt waren zuletzt Objekte in den Riedorten und dann in den anderen Stadtteilen an der Reihe. Nun überlegen die Verantwortlichen, als vierte Phase Anwohnern und Firmen die Möglichkeit zu geben, den Stromkasten vor ihrem Haus gestalten zu lassen. Sponsoren seien natürlich willkommen. Die Star-Energiewerke wollen in naher Zukunft auch Bildkompositionen ins Internet stellen, die Fotos der bemalten Stromkästen mit Scans der Hände, der Unterschrift und dem Konterfei der Künstler kombinieren. Zudem ist geplant, die Kästen mit QR-Codes auszustatten. Per Smartphone sind dann Infos zu den Künstlern abzufragen, und die Kunstwerke können auf einem ausgewiesenen Rundweg besucht werden. Die Finissage fand statt am Stromkasten der Rastatter Künstlerin Heidrun Dautner mit dem Titel "Spieglein, Spieglein in der Hand, du hast meine Schönheit gewiss erkannt". Er wurde bereits Anfang des Monats der Öffentlichkeit übergeben (wir berichteten). Alle bisher bemalten Stromkästen können auch im Internet betrachtet werden. www.rastatt-stadt-der-kuenste.de Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben