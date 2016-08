"Rock im Wald" - Festival in Malsch

Das Festival ist inzwischen den Kinderschuhen entwachsen und bereits eine feste Größe in den Veranstaltungskalendern der Region. "Wir lernen natürlich in jedem Jahr dazu und versuchen organisatorische Abläufe zu verbessern", so Julian Wersich (33), der von Beginn des Festivals 2009 Kopf des Organisationsteams ist. Weiterhin bleiben die Veranstalter ihrer Linie seit nun sieben Jahren treu: "Wir versuchen jedem Besucher einen unvergesslichen Abend zu bieten", so Wersich.

Auf dem idyllisch im Wald gelegenen Festivalgelände rocken an zwei Tagen etwa zehn regional und überregional bekannte Bands die zehn auf acht Meter große Open-Air-Bühne. Am Freitag (kein Eintritt) spielen drei Bands. Opener wird die Karlsruher Formation "Queens & Bandits" sein, gefolgt von der Newcomer-Band "Voodoo Kiss", die in diesem Jahr auch die "Das Fest"-Bühne in Karlsruhe rockten. Headliner am Freitagabend ist die Guns' N' Roses-Tribute-Band "Dead Horse". Am Festivalsamstag eröffnet "Out of the Shades", ein Newcomer aus dem Murgtal, den Festivaltag. Weitere Bands sind "Dezemberkind" aus dem Raum Stuttgart und die irische Folk-Rock-Band "The Krusty Moors". Weitere Höhepunkte werden die Auftritte der "Sons of Sounds" sowie der Saarbrückener Formation "Surrender the Crown", heißt es weiter. Der Headliner kommt aus Hamburg und ist unter dem Namen "Jupiter Jones" bekannt. Neben etlichen Festivalauftritten, unter anderem 2014 als einer der Hauptacts bei "Das Fest" in Karlsruhe, erhielten die Musiker 2012 einen Echo für ihren Song "Still". Die bereits groß gewordene Veranstaltung zählt mittlerweile etwa 40 Helfer, die das Festivalerlebnis durch ihren ehrenamtlichen Einsatz erst möglich machen. Unterstützung vor Ort bekommen die Organisatoren von Malscher Vereinen, die auch in kulinarischer Hinsicht etwas zu bieten haben. Außerdem gibt es eine Hell-Bar und ein "Irish Pub". Veranstaltungsort ist das Gelände der Schützengesellschaft in Malsch. Alle Infos zum Festival sind auf der offiziellen Festival-Homepage (www.rock-im-wald.net) zu finden. Der Online-Kartenverkauf hat bereits begonnen, in drei einfachen Schritten kommt man schnell und bequem zu seinem Festivalticket und auch zur Zeltplatzreservierung, "um ganz festivallike über das Wochenende zu campieren", wie es weiter heißt.

Im Vorverkauf kosten die Eintrittskarten 13 Euro. Sollte es eine Abendkasse geben, kostet der Eintritt 15 Euro. Einlass ist am Freitag, 2. September, um 18 Uhr, am Samstag, 3. September, ab 15 Uhr (ab 16 Jahren). Das Programm beginnt am Freitag ab 18.30 Uhr, am Samstag ab 16 Uhr.