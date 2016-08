"Rückzug ist für uns keine Option"

(dm) - Als Filiale der Rhein-Main-Bank war sie am 27. August 1956 eröffnet worden, als Commerzbank feiert sie nun ihr 60-jähriges Bestehen. Und will noch viele weitere Jahre dranhängen: Peter Denis, Leiter der Commerzbankniederlassung Karlsruhe, zu deren Gebiet die Filiale in der Barockstadt gehört, und der Rastatter Filialdirektor Marcus Deuchler legen im Pressegespräch ein klares Bekenntnis zum Standort ab - "Rückzug", so Denis, "ist für uns keine Option". Betont wird dies auch vor dem Hintergrund dessen, dass etwa der Mitbewerber Deutsche Bank jüngst die Schließung seiner Rastatter Filiale im Laufe des kommenden Jahres verkündet hatte (wir berichteten). Man will keine Verunsicherung bei Kunden aufkommen lassen: "Ich glaube auch im digitalen Zeitalter an die Zukunft der Filiale", so Denis weiter.

Man sieht sich entsprechend gewappnet. Aktuell werden nach Unternehmensangaben mehr als 7000 Kunden von der Bank in der Bahnhofstraße 15 aus betreut, im Jahr 2010 hatte man rund 6000 gezählt. 90 Prozent davon seien Privat-, zehn Prozent Geschäftskunden. Die meisten davon legten nach wie vor Wert auf persönliche Gespräche, betonen die beiden Banker. Auch wenn das Tagesgeschäft für viele inzwischen online abläuft, für die "Kernkompetenzen" Baufinanzierung, Altersvorsorge und Vermögensanlage benötige man Berater "in Fleisch und Blut". Sieben Mitarbeiter sind fest in der Filiale Rastatt beschäftigt, bei Bedarf können zudem Spezialisten für themenspezifische Beratungen hinzugezogen werden, erläutern Denis und Deuchler. Das Einzugsgebiet reiche über Rastatt hinaus in die Rheinschiene und ins Murgtal; oft, so Deuchler, wählten sich Kunden den Ort, an dem sich der Arbeitsplatz befindet, als "ihren" Bankstandort aus.

Seit 2012 ist die Bahnhofstraße 15 alleinige Filiale der Commerzbank in Rastatt. Dort wurde - nachdem man 2009 die Dresdner Bank übernommen und deren einstige Filiale an der Ecke Kaiserstraße 2/Kapellenstraße (nur rund 500 Meter entfernt) schließlich aufgegeben hatte - das Geschäft mit damals zwölf Mitarbeitern gebündelt.

In jener aufgegebenen Filiale, in der sich heute ein Pizza-/ Flammkuchenlokal befindet, lagen vor sechs Jahrzehnten die Anfänge als Rhein-Main-Bank - mit rund 180 Kunden. Schon im Mai 1957 wurde der Name dann in Dresdner Bank, Filiale Rastatt, geändert. Die Commerzbank kam 1962 in die Barockstadt und nahm am 29. Mai ihre Tätigkeit an dem Standort auf, an dem sie bis heute ist. Dort will man den runden Geburtstag am 1. und 2. September feiern, mit Informationen, Bildern und "kleinen Überraschungen".