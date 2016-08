Das historische Erbe hinter den Zahlen

Rastatt - Dr. Gisela Splett (Grüne) ist zu beglückwünschen, dass sie sich als neue Staatssekretärin im Finanzministerium nicht ausschließlich mit Steuern und Haushaltsplänen beschäftigen muss, sondern dass gelegentlich auch mal eine sommerliche Reise zu den kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten des Landes auf dem Programm steht. Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (SSG) gehören nämlich ebenso wie die staatliche Vermögens- und Bauverwaltung zum Geschäftsbereich ihres Ministeriums. Gestern hat die Politikerin Schloss Favorite und die Rastatter Schlosskirche besucht.

3,8 Millionen Besucher zählen die Objekte der SSG landesweit. "Darauf können wir stolz sein", unterstrich Splett und rechnete vor, dass Baden-Württemberg damit im Ländervergleich weit vorne liegt, auf Platz zwei nach Bayern. Rund 20 Millionen Euro investiere das Land jedes Jahr in die 59 von den SSG betreuten historischen Monumente, erklärte Splett und freute sich, nun auch vor Ort einen Eindruck zu bekommen, wie dieses Geld angelegt wird. So eine Staatssekretärin reist natürlich nicht alleine an. Die geballte Fachkompetenz in Gestalt von SSG-Geschäftsführer Michael Hörrmann, Konservatorin Dr. Petra Pechacek, Nicola Beier und Eckhard Salzwedel von Vermögen und Bau sowie ferner Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch, Landtagsabgeordnete und Vertreter des Gemeinderats, des Wehrgeschichtlichen Museums (WGM), des Amtsgerichts und der Erinnerungsstätte waren beim Rundgang auch dabei.

Geschäftsführer Hörrmann, der auf die "sportlich" bemessene Personaldecke gerade im wissenschaftlichen Bereich bei den Staatlichen Schlössern und Gärten hinwies, konnte von guter Besucherresonanz berichten. Die Barockresidenz zählte 2015 fast 73 000 Gäste. Laut Hörrmann verzeichne man aber in diesem Jahr schon jetzt eine Steigerung um 109 Prozent, was er auf Großveranstaltungen im Ehrenhof zurückführte. Schloss Favorite liege bei rund 23000 Besuchern an "der Grenze des Nutzungsdrucks". Will heißen, das kostbare, in der Vielgestalt seiner Ausstattung und seinem Erhaltungszustand deutschlandweit einmalige Lust- und Porzellanschlösschen verträgt keinen weiteren Besucherzuwachs. Beim Rundgang durch die zierlichen Räume wurde klar, dass die Vermittlung des für die Region so bedeutenden Kulturerbes äußerst behutsam umgegangen werden muss.

Das gilt genauso für die Schlosskirche, die im kommenden Sommer nach mehr als 20-jähriger Schließung - gesichert und gefestigt - wiedereröffnet werden soll, wie Hörrmann versprach (wir berichteten). Eckhard Salzwedel betonte, dass es bei den Arbeiten im Kircheninnern nicht um neuen Glanz gegangen sei. "Wir haben Altes bewahrt und so wenig wie möglich neu hinzugefügt", sagte er. Zu den wenigen Zugeständnissen gehören Möglichkeiten der Erschließung auch für Besucher mit einer Behinderung. Ein Beispiel: Wo der historische Sandsteinboden gar zu sehr zur Stolperfalle wurde, hat man auf ebenfalls historische Platten aus dem Zentralen Fundarchiv des archäologischen Landesmuseums zurückgegriffen, das sich auch in Rastatt befindet.

Zum verbesserten Besucherservice soll auch die Verlegung der Schlosskasse beitragen. Sie wandert ebenso wie der Shop von der Herrenstraße in den Eingangsbereich des WGM, wie Michael Hörrmann nun noch einmal offiziell bestätigte. Dort befinden sich künftig auch Besuchertoiletten, Garderobe und Schließfächer.