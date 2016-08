"Ein Türöffner für die Inklusion" Von Markus Koch Rastatt - "Wir möchten ein Türöffner für die Inklusion sein", sagt Meike Duchac, Vorsitzende des Rastatter Vereins "Volltreffer - Inklusion mit Zukunft". Rund 40 Mitglieder zählt der Verein, der im Bewusstsein der Bevölkerung den Gedanken verankern möchte, dass Inklusion ein Menschenrecht ist. Die Idee zum Verein wurde im Jahr 2013 geboren, als in der City-Pastoral engagierte Mitarbeiter Vorschläge für Projekte und Aktionen zusammentrugen, wie Meike Duchac im BT-Gespräch berichtet. Aus der Gruppe heraus sei die Idee entstanden, in Rastatt ein inklusives Café einzurichten. Dieses Projekt ließ sich zwar von den Beteiligten nicht verwirklichen, jedoch führte der Wunsch nach mehr Inklusion dazu, dass sich im Mai 2014 der Verein "Volltreffer" gründete. Nachdem die vorgelegte Satzung seitens der Behörden noch zwei redaktionelle Änderungen erfahren musste, konnte der Verein Anfang April 2015 dann ins Vereinsregister eingetragen und die Mitgliedsbeiträge eingezogen werden. Diese belaufen sich auf zehn Euro im Jahr: "Uns ist es wichtig, dass wir viele Mitglieder haben, denn ein Verein mit vielen Mitgliedern kann ein ganz anderes Gewicht in die Waagschale werfen", verdeutlicht Meike Duchac. Bislang hat sich der Verein auf Pfarrfesten mit einem Stand präsentiert. Anziehungspunkt und Hingucker sind die leeren Konservendosen, die es mit einem Volltreffer abzuschießen gilt. Einen Flyer gibt es noch nicht, aber Streichholzschachteln und Gummibärchentütchen, auf denen das Vereinslogo und die Kontaktadresse aufgeklebt sind. "Wir stehen noch ganz am Anfang unserer Arbeit", verdeutlicht die Vereinsvorsitzende. So sei auch eine Vereinshomepage geplant, doch den Vorstandsmitgliedern fehle es schlicht an der Zeit, diese einzurichten, denn die meisten hätten ein Kind mit Handicap. "Wir sind dankbar für weitere Mitstreiter und Sponsoren", sagt Meike Duchac. Ihre Stellvertreterin ist Eva Schauppel, Kassiererin Mila Koretnikov komplettiert den Vorstand. Selbstredend praktiziert der Verein auch selbst Inklusion, denn in den Beirat kann jedes Mitglied gewählt werden - auch wenn es unter rechtlicher Betreuung steht, hebt die Vorsitzende hervor. Ein weiterer Schwerpunkt des Vereins ist das Vernetzen mit anderen Vereinen und Institutionen. So ist "Volltreffer" Mitglied im Expertenrat Inklusion der Stadt Rastatt. Zur Lebenshilfe und zur Reha-Südwest möchte der Vorstand Kontakt aufnehmen. Und nicht zuletzt Vereine ermuntern, sich für die Inklusion zu öffnen: "Wir wollen dazu ermuntern, dies zuzulassen und beraten, wenn es Fragen oder Hemmungen gibt", wirbt Meike Duchac. Man wolle nicht Aufgaben von anderen Vereinen übernehmen oder eigene Gruppen aufbauen, sondern "Vernetzer" sein. Unterstützt hat der Verein bislang die inklusive Ferienfreizeit, die seit einigen Jahren in Zwölf Apostel stattfindet. "Wir möchten erreichen, dass der Inklusionsgedanke in der Bevölkerung so ankommt wie das Recht auf Meinungsfreiheit", verdeutlicht Duchac. Wer den Verein unterstützen möchte oder sich in Sachen Inklusion beraten lassen möchte, kann sich unter (07222) 914772 an sie wenden. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben