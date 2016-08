Im Interesse des Kindeswohls

Iffezheim



Präsident der guten Laune Iffezheim (red) - Als Präsident der guten Laune ist der im Alter von 97 Jahren verstorbene Walter Scheel in die Geschichtsbücher des Kölner Galopper-Verbandes eingegangen. Der gewiefte Diplomat Scheel löste in der Szene auch verhärtete Fronten, nicht immer nachhaltig (Foto: Sorge).