Mit Bewegung und einem Lächeln in jeden neuen Tag

Rastatt - Vogelgezwitscher von irgendwo her, morgendliche Stille. Wunderbar. Das Wasser in den Schwimmbecken glitzert verführerisch. Und ganz langsam erwacht der Tag im Bad. Zu den ersten Besuchern, die schon wenige Minuten nach Öffnung putzmunter in das erquickende Nass steigen, gehört eine Gruppe von Männern, die seit vielen Jahren regelmäßig das "Natura" am Schwalbenrain nutzen. Die treuen Gäste sind täglich da und ziehen selbst bei Wind und Wetter ihre Bahnen im Freibad - denn Schwimmen stärkt Gesundheit und Wohlbefinden - da sind äußere Rahmenbedingungen Nebensache.

"Ich habe vor etwa 15 Jahren damit begonnen", blickt Peter Drischel (alias Pete Tex) zurück - zunächst ging er mit einem Bekannten schwimmen -, daraus entwickelte sich bald eine liebgewonnene Gewohnheit. Mit der Zeit kamen einige Herren dazu, andere gingen wieder, wie das so ist im steten Wechsel des Lebens. Mit den Jahren entstand eine nette Truppe, die Spaß an der täglichen Bewegung hat, aber nicht verbissen trainiert. Das Schwimmen gehört für sie zum morgendlichen Ritual genauso dazu wie das Zähneputzen.

Wenn Peter Drischel mal nicht ins Wasser steigen kann, dann fehlt ihm etwas. Daher achtet der bundesweit bekannte Saxofonist stets darauf, dass sein Hotel möglichst auch ein Schwimmbad hat, wenn er auf Tournee geht. "Das Schwimmen hilft mir auch beim Spielen", erläutert der 74-jährige Musiker, der viel Puste für seine Blasinstrumente braucht. Außerdem geht er jeden Morgen mit seinem Hund noch vor dem Badbesuch eine Stunde Gassi. Der alljährliche Gesundheitscheck zeigt die positiven Auswirkungen des Ausdauersports: "Meine Werte sind gut", bekräftigt Drischel, der sich konditionell fit und wohl in seiner Haut fühlt. Das gilt auch für den 70-jährigen Rene Reeb, der vor etwa fünf Jahren zu der Truppe gestoßen ist. Er ist passionierter Radfahrer und macht zudem fast täglich Aquajogging im Sportbecken des "Natura". Dieser Sportart frönt auch Ernst Huesmann. Der 69-Jährige ist "Gastschwimmer" in der Gruppe, geht normalerweise ins Hallenbad und überbrückt nun die Zeit, bis das "Alohra" wieder geöffnet hat. Die Bewegung im Wasser tut ihm gut. Er leide an Gelenkbeschwerden, wenn er aus dem Becken steige, habe er aber keine Schmerzen mehr. Und auch Wolfgang Völlger konnte bereits gesundheitliche Einschränkungen durch das Schwimmen deutlich verbessern, freut sich der 73-Jährige, der seit zehn Jahren bei den Morgenschwimmern mit von der Partie ist. Die Regelmäßigkeit macht viel aus.

Die Rentner kaufen sich immer gleich zu Beginn der Saison eine Jahreskarte und frönen dann vom ersten bis zum letzten Tag dem Badespaß, wobei die Herren lediglich passen, wenn das Wasser zu kalt für sie ist. "19 Grad ist unsere Schmerzgrenze", informiert Reeb schmunzelnd. Bei den derzeitigen Außentemperaturen und angenehmen 23,9 Grad im Sportbecken schwimmt es sich allerdings ganz hervorragend.

"Manchmal hatten wir das Becken ganz für uns allein", blickt Drischel auf die durchwachsene Saison zurück und meint: "Es ist eigentlich schade, dass das Bad morgens nicht so oft genutzt wurde." Er jedenfalls findet - wie seine Mitschwimmer auch - die gesamte Anlage klasse, die sie schon aus Kindertagen kennen. Dort haben die vier Rastatter ihre ersten Schwimmversuche gemacht.

"Wir schwimmen immer eine Stunde", erzählt Peter Drischel, dabei werden dann etwa 1000 Meter in gemäßigtem Tempo zurückgelegt. Denn auch ein Schwätzchen muss noch möglich sein, ohne außer Atem zu geraten, und die Herren haben sich immer sehr viel zu erzählen. "Irgendwann tauschen die noch mal Kochrezepte aus", habe mal jemand vom Badpersonal das Geschehen augenzwinkernd kommentiert, erzählt Reeb.

In andere Bäder gehen die Rentner nicht, warum auch? Aus dem Alter der Spaßbäder sind sie heraus, und in Rastatt haben sie alles, was sie brauchen. Und das ist ihr geliebtes 50-Meter-Becken, das viele Freibäder in der Region nicht bieten können. Die vier hoffen daher, dass ein 50-Meter-Becken auch bei den künftigen Schwimmbadplänen berücksichtigt wird. Huesmann verweist dabei auf den demografischen Wandel ("die Leute werden immer älter") und den Aspekt Volksgesundheit. "Es sollte das Gute und Bewährte aus beiden Bädern übernommen werden", regt er an, wenn es denn zu einem Kombibad kommen sollte. Nach dem Schwimmen trinken die Herren meist noch ein Tässchen Kaffee auf der schönen Terrasse der "Badgaststätte" mit Urlaubsflair. Und dabei wird der Themenbogen weit gespannt und auch viel gelacht. Zum Saisonabschluss, berichtet Drischel gerade, gehen sie alle immer gemeinsam essen und laden natürlich auch ihre Frauen dazu ein.

Weihnachtsfeier im Sommer

Und dann erzählt er noch die Geschichte von den Weihnachtsfeiern im Sommer, die einige der Morgenschwimmer im Freibad veranstaltet haben. Einer hatte die Idee dazu, weil man sich in der Vorweihnachtszeit nie sieht. Also wurden Dambedeis und Springerle gebacken, Weihnachtsmützen aufs Haupt gestülpt, und Pete Tex spielte bei herrlichstem Sonnenschein Weihnachtslieder auf der Klarinette. "Dreimal haben wir das gemacht", sagt er grinsend - und verabschiedet sich kurz darauf. Es wird Zeit. Er muss noch üben, und auch die anderen haben einiges vor. Entspannt schauen sie aus nach der sportlichen Betätigung und der geselligen Kaffee-Stammtischrunde, die an diesem Vormittag so fröhlich ist: Gut gelaunt, erfrischt in Körper und Geist, starten sie in den Tag, bevor der große Besucherstrom einsetzt.