Wo man sich einst prügelte, wird heute gefeiert Rastatt (up) - Wie das erste Kochlöffler-Fest vor drei Jahren war auch die zweite Auflage des Treffens zwischen Plittersdorfern und Ottersdorfern ein voller Erfolg. Mehrere Hundert Besucher kamen am Mittwochabend bei sommerlichen Temperaturen auf die Felder an der Gemarkungsgrenze der beiden Riedgemeinden. Dorthin hatten Einwohner der beiden Ortschaften Tische und Bierbänke gebracht, unter Zeltdächern grillten viele fleißige Hände Bratwürste und verteilten kalte Getränke, die aus Kühlschränken geholt wurden, das ein Dieselaggregat des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit Strom versorgte. Mitglieder der Musikvereine aus beiden Orten unterhielten die Besucher mit traditionellen Stücken wie "Im Odenwald" oder "Ein Prosit der Gemütlichkeit". Überall herrschte beste Stimmung, und viele vorbeikommende Fahrradfahrer nutzen die Gelegenheit, eine kleine Pause zu machen und um sich zu stärken. Die Ortsvorsteher von Ottersdorf und Plittersdorf, Stefan Lott und Mathias Köppel, hatten einst die Idee zu dem Fest gehabt. "Wir wollten etwas zusammen machen", sagte Lott im Gespräch mit dem Badischen Tagblatt - und mit dem Kochlöffler-Fest ist den beiden Ortsvorstehern offensichtlich ein Volltreffer gelungen, was die Resonanz bei den Einwohnern der Riedgemeinden betrifft. Dabei war der Platz an den Eichen an der Landstraße zwischen Ottersdorf und Plittersdorf früher ein Platz, an dem es oft zu Reibereien kam, vor allem zwischen jungen Männern. Denn wenn vor noch nicht zu langer Zeit einer aus Ottersdorf eine Freundin in Plittersdorf hatte, wurde der nicht selten abgepasst und erhielt eine Tracht Prügel von den Mitbürgern der Angebeteten. Umgekehrt waren auch die Ottersdorfer nicht zimperlich, wenn ein Plittersdorfer einem Mädchen in ihrem Ort den Hof machte. "Heute heißt es hier eher: Was sich liebt das neckt sich", betonte Mathias Köppel bei seiner Begrüßung der Gäste, von denen zwar die meisten mit Fahrrädern gekommen waren, einige aber auch mit dem Traktor oder Unimog. Die Bezeichnung "Kochlöffler" für das Gelände bei den Eichen geht übrigens zurück auf eine alte Erzählung, die sich bis heute im Ried hält. Demnach gab es hier früher einmal eine Brücke, die über einen Bach führte. Eines Tages soll ein fliegender Händler unter dem Bauwerk Schutz vor einem Gewitter gesucht haben. Da er aber offensichtlich immer mehr Angst vor dem Unwetter bekam, klopfte er zwei Kochlöffel aufeinander um böse Geister zu vertreiben, bis das Gewitter schließlich vorüber war. Seit diesem Ereignis trägt dieses Grundstück den Namen "Kochlöffler". Schlechtes Wetter war am Mittwoch allerdings kein Thema. Die letzten Gäste machten sich erst weit nach Mitternacht bei lauen Temperaturen auf den Nachhauseweg.